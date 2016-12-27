رداً على قرار مجلس الأمن الاحتلال يصعّد من حملة تهويد القدس

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، خلال اقتحامها مع مئات المستوطنين منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس، بينما تمّ اعتقال 10 آخرين بينهم طفلان في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وأوضح مصدر أمني فلسطيني لوكالة معا أن الشاب مهدي دويكات أصيب بالرصاص الحي بالقدم، بينما أصيب عدد آخر بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين الذين تصدوا لها وللمستوطنين في محيط قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس، وأضاف: إن أكثر من خمس عشرة حافلة تقل مئات المستوطنين دخلت إلى قبر يوسف لإقامة الصلوات تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من القدس وضواحيها بينهم طفلان في حين اعتقلت اثنين آخرين من محافظة الخليل.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل وداهمت عدداً من المنازل مستخدمة الكلاب البوليسية في تفتيشها وقامت بإرهاب أصحابها الفلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب.

هذا وجددت عصابات المستوطنين تحت حراسة قوات الاحتلال اقتحامها المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة عبر مجموعات ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة داخله.

إلى ذلك سلمت قوات الاحتلال 16 إخطاراً لهدم مساكن في منطقتي التبان والمجاز جنوب الخليل، كما أخطرت الأهالي بهدم مسجد في منطقة المجاز وإزالة ثلاث خلايا شمسية فيها.

وفي إطار سياسات الاحتلال بتهويد مدينة القدس شرعت بلدية الاحتلال بإطلاق أسماء عبرية بديلة للأسماء العربية على شوارع في أحياء فلسطينية بمدينة القدس المحتلة وتحديداً ببلدة سلوان، كما شرعت آليات إسرائيلية بتنفيذ عمليات حفر وشق طرق منذ أسبوع في أراضٍ فلسطينية خاصة بقرية دير بلوط غرب سلفيت في الضفة الغربية.