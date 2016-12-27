القوات العراقية تبدأ المرحلة الثانية من عمليات تحرير الموصل

في الوقت الذي بدأت فيه القوات العراقية المرحلة الثانية من عمليات تحرير أحياء شرق الموصل، صدّت قوات الحشد الشعبي هجوماً لـ “داعش” على قرية عين الحصان غرب الموصل.

وأفادت مصادر ميدانية، أن قوات الحشد الشعبي أحبطت هجوماً واسعاً شنه تنظيم “داعش” في محاولة منه لفتح ثغرة باتجاه الحدود السورية، كما صدّت هجوماً لـ “داعش” على قرية عين الحصان غرب الموصل.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم امتد من جنوب تلعفر حتى غربها وصولاً إلى حدود سنجار، كما أن قوات الحشد قتلت أكثر من 30 مهاجماً وأحرقت سبع سيارات كانت تحمل أسلحة متوسطة.

وأكد مصدر عسكري عراقي أن المدفعية الأميركية المتمركزة في منطقة الشلالات شمالي الموصل بدأت في قصف مواقع “داعش” في المناطق الشمالية من المدينة، وقال ضابط في وحدة المدفعية بالجيش: إنها المرة الأولى التي تقصف فيها القوات الأميركية بالمدفعية أهدافاً لـ “داعش” بعد أن اقتصرت عملياتها سابقاً على التدخل الجوي والدعم اللوجستي.

وجاء القصف الأميركي تزامناً مع إعلان قيادة العمليات المشتركة بدء المرحلة الثانية من تحرير أحياء شرق الموصل بعد وصول تعزيزات عسكرية بهدف إعادة التمركز وفرض السيطرة على المناطق التي تمت استعادتها من “داعش” حتى الآن.

من جهتها وجهت طائرات التحالف الدولي وضمن عمليات الإسناد في عمليات تحرير نينوى أكثر من 25 ضربة جوية دمّرت خلالها 4 مراكز للقيادة والسيطرة إضافة إلى قتل 10 إرهابيين وتدمير 14 مدفعاً في مختلف قواطع عمليات تحرير الموصل.