جرعة دعم لمشروعات حيوية مؤطّرة ببرنامج زمني

دمشق-البعث:

ركّزت المصفوفة التنفيذية لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لعام 2017، على جملة من التفاصيل المتعلّقة بالعملية الإنتاجية، كدعم إنتاج خيوط الحرير من دودة القز، وورشات تجميع وتصنيع الألبان والأجبان، وتصنيع الجلديات، وورشات الحياكة والخياطة، على أن يترافق هذا الدعم بتقديم برامج لبناء القدرات وتقديم الخدمات الفنية، وأخرى لدعم تكلفة الحصول على شهادات الجودة، وإعداد برامج مراقبة الصادرات بمراحلها كافة، وتدريب وتأهيل الشركات المصدرة، وإحداث الشركات المختصة بالتصدير.

وبين مدير عام الهيئة المهدي الدالي لـ”البعث” أن المصفوفة لحظت دعم مشروعات متكاملة لتربية بكاكير الأبقار، وذلك عبر إعطاء قروض لعشرة مربين دفعة واحد قيمة القرض 800 ألف ليرة ويمكن رفعه إلى 1 مليون ليرة لكل مربٍّ، شريطة تأسيس تجمّعٍ لتربية الأبقار، يحتوي على مركز لتجميع الحليب، وآخر لتصنيع الألبان والأجبان، وثالث لإنشاء هاضمات حيوية لتوليد الطاقة البديلة، على أن يتم إحداث هذه السلسلة خلال فترة زمنية محددة بعام واحد فقط.