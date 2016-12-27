بوتين أطلع قادة” الأمن الجماعي” على خطوات تطبيع الأوضاع بوغدانوف: الحكومة السورية هي التي ستحدد الأهداف المستقبلية للعملية العسكرية

في إطار سعيها الحثيث لفتح مسارات سياسية جديدة تفضي إلى إطلاق حوار سوري سوري لتسوية الأزمة بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعماء منظمة الأمن الجماعي الأوضاع في سورية. وفيما بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير خارجية النظام التركي موضوع إطلاق التهدئة في جميع أنحاء سورية وتصعيد القتال ضد الجماعات الإرهابية. أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف المشاركة في المحادثات حول الأزمة في سورية في عاصمة بلاده أستانا وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الأهداف المستقبلية للعمليات العسكرية عقب تحرير حلب من الإرهاب ستحددها الحكومة السورية.

فقد بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مع زعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأوضاع في سورية. وقال الأمين العام للمنظمة نيكولاي بورديوجا:إن بوتين أطلع زعماء دول المنظمة على الخطوات التي تتخذ لإعادة الوضع إلى طبيعته في سورية.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي منظمة أمنية إقليمية تضم كلاً من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

كما بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو الوضع في سورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الاتصال كان بمبادرة من الجانب التركي وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في سورية مع التركيز على مهمة إطلاق التهدئة في جميع أنحاء سورية وتصعيد القتال ضد الجماعات الإرهابية وفقاً لمبادئ البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران.

في الأثناء أعرب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف عن استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف المشاركة في المحادثات حول الأزمة في سورية في عاصمة بلاده أستانا وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نزارباييف قوله خلال لقائه الرئيس بوتين في مدينة سان بطرسبورغ الروسية أمس: لقد تحادثنا أمس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والتركي رجب أردوغان وهما موافقان وسنوفر جميع الظروف للقاء.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن يوم الجمعة الماضي أن عقد مباحثات سورية سورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا الشهر المقبل يمثل تكملة للعملية السياسية في جنيف وليس بديلاً عنها، مستبعداً مشاركة وفد “معارضة الرياض” في مباحثات كازاخستان كونها معارضة خارجية مرجحاً أن يمثل وفد المعارضة القوى الموجودة على الأرض في سورية.