احتفالية في السويداء تحية لانتصار الشهباء مجلس الشعب: حشد الجهود لإعادة ألق حلب

أكدت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب في بيان باسم المجلس أن تحرير مدينة حلب من الإرهاب يمثّل نصراً وإنجازاً تهاوت معه أحلام الغزاة من مرتزقة التكفير والإرهاب ومن يقف خلفهم في الإقليم القريب وفي الغرب البعيد، وأشارت إلى أن ما كان يخطط لحلب وما كان يراهن عليها كبير جداً، متوجّهة بتحية النصر والتبريكات لقائد النصر السيد الرئيس بشار الأسد وللشعب والجيش العربي السوري وأصدقاء سورية وحلفائها وشركائها في النصر، وخاصة روسيا الاتحادية وإيران، مشددة على ضرورة حشد الجهود لإعادة ألق حلب ودورها وطنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وفي السويداء “رفعت الديك”، نظّمت الفعاليات الرسمية والشعبية والدينية والشبابية احتفالية في ساحة المجاهد سلطان باشا الأطرش أمام مبنى المحافظة، وذلك تحية لانتصار حلب، ودعماً لبطولات الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

وشدد الرفيقان أمين فرع السويداء للحزب ياسر الشوفي ومحافظ السويداء عامر ابراهيم العشي على أن انتصار حلب هو انتصار لكل المدافعين عن الحق في وجه قوى الإرهاب والعدوان، ورسالة واضحة للعالم أجمع بأن أبطال الجيش العربي السوري ومن خلفهم كل أبناء الوطن مصممون على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنسه، وأضافا: إن هذه الاحتفالية هي تحية عز وفخار من أحفاد المجاهد سلطان باشا الأطرش إلى أبناء حلب أحفاد المجاهد ابراهيم هنانو ولحلب الصامدة والصابرة.

وفي كلمة ألقاها باسم أبناء المحافظة، أكد عبد الله الأطرش أن انتصار حلب يمثل انتصاراً على الإرهاب وداعميه، وانتصار راية الحق على الكفر والتكفيريين، وأضاف: جماهير السويداء بشبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها تهنئ الوطن وقائده وأهلنا في حلب بهذا النصر الذي يتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف وميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، فيما قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية عمر الجباعي ورئيس نقابة عمال النفط والصناعات الخفيفة عربي القلعاني: إن انتصار حلب يمثّل ضربة قاصمة لكل المشروعات المعادية التي راهنت على الإرهاب لتقسيم سورية وتفتيتها ويعبر عن إرادة الحياة لدى السوريين وتطلعهم إلى بناء وطنهم وإعادة دوران عجلة الاقتصاد.

وأكد عدد من المواطنين أن هذه الفعالية تمثل رسالة لكل العالم بأن كل المحافظات السورية هي حلب وتعبر عن تقدير أبناء المحافظة لتضحيات الشهداء والجرحى والصمود الأسطوري الذي سجله أهلنا في حلب في مواجهة الإرهاب وحملات التضليل الإعلامية.

وفي بيان بهذه المناسبة، رأت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين العرب أن تحرير حلب ليس حدثاً عابراً في مواجهة الحرب الكونية على سورية إنما هو إنجاز عظيم لما تمثّله هذه المدينة العريقة جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وحضارياً ومعنوياً في وحدة الوطن السوري، وأضافت: “لقد ظن معسكر الأعداء أن حلب دانت لهم واعتبروها لقمة سائغة فإذ بها تنهض من تحت الرماد شامخة بحريتها مكللة بغار الانتصار تظلها رايات الجمهورية العربية السورية”، مشيرة إلى أنها عادت قلعة حصينة لصدّ أي عدوان ومرتكزاً استراتيجياً لمواصلة التحرير حتى آخر شبر من ثرى سورية الطهور.

وفي القاهرة، أكد عضو مجلس النواب المصري أمين مسعود أن انتصار سورية على الإرهاب أحبط المؤامرة التي تحاك ضد المنطقة، وقال: “إن سورية انتصرت على العصابات الإرهابية وأحبطت المؤامرة التي تحاك ضد المنطقة ووقفت حائلاً أمام مخططات التقسيم التي رغبت دول المؤامرة تنفيذها في أوطاننا العربية”، مضيفاً: “سورية خط الدفاع الشمالي الأول عن المنطقة العربية وعلى مدار التاريخ انكسرت شوكة الاستعمار بوحدة سورية ومصر”، وشدد على أن مصر تقف إلى جانب الشعب السوري وتدعم صموده وتعتبر “وحدة سورية خطاً أحمر لا يمكن المساس به”.

وفي بيروت، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الإرهاب في حلب هو انتصار لمشروع الدولة السورية والمقاومة على المشروع الأمريكي الإسرائيلي، فيما أكد وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن أن الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه بهزيمة الإرهابيين في حلب يثبت أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي بدأت أيامه بالأفول وستكتمل هزيمته قريباً، وأشار إلى أن الإرهابيين رغم تلقيهم كل أشكال الدعم من أمريكا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأوروبية هزموا وهزم معهم من يدعمهم، مبيناً أن الرابحين كثر وفي طليعتهم، الشعوب التي اكتوت بنار الإرهاب، وسورية وروسيا وإيران.

البعث-سانا