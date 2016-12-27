المصالحة الوطنية تتسارع في درعا.. تسوية أوضاع 500 شخص في الصنمين أحمد: خطوة مهمـــة لطـــي صفحـــة الماضــــي بكل مآسيــــه

درعا – خاص بالبعث:

في إطار استكمال إجراءات المصالحة الوطنية وإنهاء المظاهر المسلحة في الصنمين، وبحضور الرفيق يوسف أحمد عضو القيادة القطرية للحزب، تمت تسوية أوضاع 500 شخص من المدينة سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة تنفيذاً لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016، وأعلن عدد ممن تخلفوا عن خدمة العلم أو فروا من الجيش أنهم عائدون الى التشكيلات العسكرية ليكونوا يداً واحدة مع الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب.

وتحدث الرفيق أحمد عن الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية منذ قرابة ست سنوات مشيراً الى أن من الأسباب الأساسية لاستهداف سورية هو انخراط كثير من الأنظمة العربية في تنفيذ المخطط الأمريكي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية مرة واحدة والى الأبد، متجاهلة متطلبات الأمن القومي المشترك والمصير الواحد، مختلقة المبررات ومن تحت «مظلة تدعي العروبة» كي يحتل أقوياء العالم الأرض العربية ويعتدوا عليها لنجد فجأة – وعلى أرضنا العربية حصراً – أن قتل الأبرياء ونهب ثروات البلاد وخلق الفوضى والتجزئة باتت انتصارات للديمقراطية والتقدم وحرية الرأي، لتبقى سورية وحدها العقبة الكأداة التي تقف شامخة في وجه هذا المخطط فكان قرار تدمير سورية.

وأضاف الرفيق أحمد: لولا صلابة البنيان الذي تقوم عليه الدولة السورية بقيادتها السياسية والعسكرية ممثلة بالسيد الرئيس بشار الأسد، لما كنا نشهد اليوم دحر الإرهاب والإرهابيين ولما شهدنا اليوم آيضاً ملامح هزيمة التطرف الديني الذي أسماه منظرو الصهيونية العالمية في باريس وواشنطن وتل أبيب بـ«الربيع العربي».

ولفت عضو القيادة القطرية الى أن توجيهات الرئيس الأسد، ومنذ الأيام الأولى للحرب، كانت باعتماد سياسة المصالحات الوطنية باعتبارها أهم من كل الاجتماعات السياسية التي كانت تجري في جنيف وغيرها، حيث طلب سيادته الى القيادة القطرية وكل القيادات الحزبية بإعطاء هذه المصالحات الاهتمام الأول كونها تؤسس للحل السياسي، مضيفاً: إن لقاء اليوم يعتبر خطوة هامة لطي صفحة الماضي بكل مآسيسه وأحزانه، مبيناً أن السوريين تحدوا التضليل والصعوبات والعقوبات وصمدوا في خيارهم «المواجهة حتى النصر».

وجدد الرفيق أحمد التأكيد على السير بالمصالحة وحقن الدماء للخروج من الأزمة وتفعيل الحوار السوري – السوري لافتاً الى أن أهالي الصنمين أدركوا حجم المؤامرة وكشفوا كذب وتضليل أعداء السوريين فاختاروا المصالحة، وخاطب الشباب قائلاً: تعودون اليوم الى حضن الوطن دون أي مساءلة أو عقاب، واعتباراً من هذه اللحظة لكم ما لنا وعليكم ما علينا.

وقال الرفيق أحمد: إن الجيش العربي السوري استبسل في الدفاع عن الوطن كما لم يستبسل جيش في التاريخ، ولم يتراجع ولم تضعف إرادته ولا عزيمته ولنا في انتصارات حلب خير مثال، وهنأ الجميع بالانتصار الذي تحقق في حلب معلناً أن هذا الانتصار سيكون المنطلق لتحرير جميع ماتبقى من أرض سورية، ولتنطلق سورية مرة أخرى الى صدارة الأمة والمنطقة بوحدة خيار الشعب السوري بوحدة إرادته واستقلالية قراره ومصيره ووحدة أرضه وسيادتها.

وفي نهاية حديثه تمنى الرفيق أحمد النجاح لهذه المصالحة وأن تكون أساساً لبقية المصالحات التي يعمل عليها في بقية المناطق، وأضاف: كلنا ثقة اليوم أنه مهما اشتدت المحن والصعاب لايمكن لأي قوة أن تنسف هوية هذا الوطن، فجذورنا راسخة في ترابه وعقيدتنا ثابتة لاتتبدل ورؤيتنا واضحة تجاه العدو والصديق.

وبيّن محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن مدينة الصنمين من أوائل مدن درعا التي بادرت الى التهدئة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة فيها، وهي اليوم الأولى التي باتت خالية من المظاهر المسلحة مؤكداً أن عدداً من القرى والبلدات في المحافظة يسير نحو إنهاء كل المظاهر المسلحة وعقد مصالحات محلية تضمن لكل أبنائها العيش بأمان وسلام.

وأوضح رئيس جمعية تموز لرعاية أسر الشهداء، الدكتور مازن حميدي، أن العمل جار على معالجة ملف الموقوفين من أبناء الصنمين حيث تم الإفراج عن خمسة موقوفين وستتم معالجة أوضاع من تبقى وذلك بالتنسيق بين لجنة المصالحة في المدينة والجهات المختصة.

من جانبه أكد العميد الدكتور وفيق ناصر رئيس فرع الأمن العسكري إنجاز كل مقومات المصالحة في الصنمين وستتم تباعاً معالجة مختلف الملفات المتعلقة بأبناء المدينة.

حضر المصالحة أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة وقائد شرطة المحافظة وأعضاء مجلس الشعب عن المحافظة وفعاليات رسمية وشعبية.

وتم في شهر آب الماضي تسوية أوضاع أكثر من 3140 شخصاً من المطلوبين والمتخلفين عن أداء خدمة العلم الإلزامية من مختلف مناطق درعا وريفها إضافة الى تسوية أوضاع عدد من المسلحين الذين سلموا أنفسهم وأسلحتهم وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن.