المفتاح في ملتقى البعث للحوار بجامعة دمشق: إظهار جوهر المجتمع السوري عبر خطاب وطني شامل

دمشق-البعث:

أكد الرفيق الدكتور خلف المفتاح رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري، خلال ملتقى البعث للحوار، والذي أقيم أمس على مدرج جامعة دمشق تحت عنوان “نحو تطوير الخطاب الحزبي”، أن سورية استطاعت مواجهة الأزمة الحالية التي تمرّ بها بفعل الحالة الوطنية السائدة فيها، وليس الحالة الحزبية، وأن الوطنية السورية هي التي انتصرت وليس حزباً أو جماعة أو فئة، ودعا إلى ضرورة إظهار جوهر المجتمع السوري وتراثه وحضارته وفكره وإبداعه وقيمه وإرثه الثقافي عبر خطاب وطني شامل، وليس حزبياً فقط.

وأشار الرفيق المفتاح إلى أن تجديد الخطاب الحزبي ضرورة، لأنه يرتبط بموقع الحزب ودوره في قيادة البلاد، وهو أساسي لصياغة خطاب وطني يشارك فيه السوريون على تنوّعهم، خاصة بعد الأزمة وما أفرزته وتفرزه من تحديات ومسؤوليات، كما أنه يعطي قوة دفع إضافية للحزب والسلطة لأنه يتحوّل إلى إنجاز يلمسه الجمهور. وشدد على أن تطوير الخطاب يحتاج إلى تطوير الأدوات والآليات، والأهم من ذلك الانسجام مع الخطاب على المستوى المؤسساتي في الحزب والدولة، مضيفاً: إن خطاب الحزب لا يمكن أن يكون دعائياً أو تأملياً أو رغبوياً أو تعريفياً لأن الحزب لا ينظر إلى جاذبية الخطاب وإنما إلى تحوّله إلى إنجاز أو سلوك أو موقف، وأهم من ذلك تمثّله من مطلقيه. وشدد على أن خطاب البعث خطاب قومي علماني تنويري تقدّمي وإنساني واشتراكي الصبغة، ومنفتح على القوى السياسية والاجتماعية ومؤمن بفكرة الشراكة، كما أنه خطاب عربي النشأة والتكوين وقومي الفضاء وعابر للطوائف والمذاهب والأعراق، وفيه الثابت والمتحوّل ويرتبط بظروف البلاد والمجتمع وحاجات المجتمع للتطوير.

واستعرض الرفيق المفتاح تطوّر الخطاب البعثي عبر العقود الماضية، بدءاً من ثورة آذار وحتى قيام الحركة التصحيحية، مروراً بخطاب ما بعد عام 1970 “خطاب التصحيح”، وخطاب ما بعد عام 2000، أو خطاب التطوير والتحديث. وأضاف: لا شك أن الخطاب دائماً يرتبط بالوضع العام للدولة والسلطة والتطوّرات الحاصلة على المستوى العام، ما يعني الحاجة للخطاب المناسب والملائم للظرف التاريخي، وهذا ما هو حاصل في سورية. وأكد ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على أن ما حدث كان بفعل خارجي وإرادة غير وطنية، ومؤامرة معدة مسبقاً وإرهاب موصوف، وأن الحرب حرب الوطنية بمواجهة الشرذمة والتفكيك، ودعا للتركيز على المصالحة الوطنية كمصلحة وطنية، وعلى أن الحوار السوري-السوري طريق وحيد للحل، وأضاف: لقد جرت محاولات تشويه صورة سورية الحضارية وصورة الحزب، ومحاولة لتحميله مسؤولية ما يجري مع تنكر لإنجازاته والهجوم على الفكرة القومية وإخراجها من التداول.

وهنا تصبح مسألة تظهير جوهر الفكرة الحضارية السورية مسؤولية الجميع، وكذلك مقاربة الفكرة القومية بصورة عملية لأنها ضرورة وحاجة وليس ترفاً أو رومانسية سياسية.

واعتبر الرفيق المفتاح أن الجامعة هي إحدى أدوات حمل هذا الخطاب، ليس فقط كمشروع وإنما أيضاً كأفكار وممارسة، لأنها تجمّع للوطنية السورية، وفيها تتشكّل الحالة الوطنية بكل أبعادها، كونها تضم طلاباً وأساتذة من كل المحافظات والتيارات، وهي بنك من العقول الوطنية والطاقات المهمة والفاعلة.

من جانبه قال الرفيق الدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق للحزب: إن نخبة المجتمع موجودة في الجامعة، ونعمل بشكل جدي من أجل إنجاح موضوع الحوار وتطوير الخطاب وقبول ثقافة الآخر.

وخلال مداخلة له قال صفوان قدسي أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي: “إن هناك محاولة لإعدام التاريخ وهناك من يريد لنا أن ننساه”، مشيراً إلى أهمية موضوع الملتقى والطروحات التي تضمنها.

حضر الملتقى حشد من أساتذة الجامعة والطلبة.