أدلّة جديدة على مواصلة النظام السعودي استخدام الذخائر العنقودية في اليمن

اتهمت “هيومن رايتس ووتش” مجدداً تحالف العدوان الذي يقوده نظام آل سعود على اليمن بإطلاق صواريخ تحتوي على ذخائر عنقودية محظورة على مواقع في مدينة صعدة اليمنية بداية الشهر الجاري، موضحة أن الهجوم بهذا النوع من الصواريخ استهدف مواقع قريبة من مدرستين في حي الضباط في المدينة القديمة وأسفر عنها استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين على الأقل بينهم طفل.

ويشن نظام آل سعود بمشاركة أنظمة خليجية أخرى، وبدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، عدواناً متواصلاً على اليمن منذ السادس والعشرين من آذار من العام الماضي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين ودمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أنها تحدثت مع أربعة شهود عن الاعتداء المذكور ومصادر محلية أخرى، حيث زار أحد الشهود الموقع المستهدف بعد فترة وجيزة وصوّر الضرر الحاصل، بينما صوّر آخر ذخائر غير منفجرة موجودة في المكان، كما بيّن الشهود سماعهم دوي انفجار تلته عدة انفجارات أصغر، وهو ما يتّسق مع هجوم بالذخائر العنقودية.

وقال خالد راشد عضو المجلس المحلي: “سمعنا صوت انفجارين.. أحدهما أعلى من الآخر.. بعدها سمعنا أصوات انفجارات أخرى أصغر وأشياء تتساقط من السماء مثل الجمر.. سقطت في كل مكان على خزانات المياه والمنازل.. إحداها انفجرت ودمرت سيارة أجرة”، مضيفاً: “إن هجوماً صاروخياً وقع قرب مدرسة بنات ومدرسة بنين كلتيهما بين المدينة القديمة وحي الضباط”.

وحددت هيومن رايتس ووتش بقايا صواريخ أرض أرض “أستروس 2” يحوي كل منها ما يقارب 65 من الذخائر الصغيرة تطلق عادة من قاذفة صواريخ متعددة الفوهات خلوية، حيث اشترى النظامان البحريني والسعودي صواريخ أستروس العنقودية من البرازيل، والتي تصنعها شركة “أفيبراس إندوستريا أيروسبايسال إس إيه”.

ولفتت المنظمة إلى أن باحثي منظمة العفو الدولية كانوا عثروا في السابق على بقايا ذخيرة صواريخ أستروس بعد هجوم للتحالف السعودي على منطقة أحما في صعدة في الـ 27 من تشرين الأول الماضي ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إنه نظراً لقيام السعودية سابقاً باستخدام ذخائر عنقودية ضد مناطق يمنية بالطائرات أو القذائف فإن ذلك يشير إلى أن قواتها أطلقت نفس الذخائر يوم الـ 6 من كانون الأول 2016، داعية إلى إجراء تحقيق في الهجوم.

ولفتت المنظمة إلى أن الهجوم وقع بعد يوم من امتناع السعودية واليمن والولايات المتحدة عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بفرض حظر دولي على استخدام القنابل العنقودية، حظي بدعم أغلبية ساحقة، مطالبة البرازيل بالانضمام إلى “اتفاقية الذخائر العنقودية” وإيقاف إنتاجها ونقلها، كما دعت السعودية وأعضاء تحالفها إلى التوقف عن استخدام هذا النوع من الذخائر.

وأقر النظام السعودي في تقرير نشر الشهر الجاري، أنه استخدم خلال عدوانه على اليمن أسلحة محرمة دولياً، بينها قذائف عنقودية أميركية وبريطانية الصنع، وذلك على إثر كشف تقرير بريطاني عن استخدام هذا النظام قنابل عنقودية مصدرها بريطانيا في غاراته الجوية على عدد من المناطق اليمنية.

وسجلت المنظمة استخدام التحالف الذخائر العنقودية في 16 غارة غير مشروعة في اليمن أسفرت عن استشهاد 19 مدنياً على الأقل وإصابة 66 آخرين، وواجهت الجرائم السعودية موجة استنكار عارمة، وأدانتها عشرات الدول، وكذلك أدينت في قرار صادر عن البرلمان الأوروبي في أيلول من عام 2015 أعربت فيه أكثر من 60 دولة مشاركة في مؤتمر الاستعراض الأول لاتفاقية الذخائر العنقودية عن قلقها العميق إزاء استخدام الذخائر العنقودية في اليمن.

كما أعلنت منظمة هانديكاب انترناشونال في أيلول الماضي أن الذخائر العنقودية تسببت باستشهاد 104 يمنيين خلال عام 2015.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن الولايات المتحدة علّقت في أيار الماضي إرسال الذخائر العنقودية إلى السعودية لكن كان على الرئيس باراك أوباما أن يوقف كل مبيعات الذخائر العنقودية للسعودية قبل انتهاء ولايته وجعل منع الذخائر العنقودية أمراً دائماً ويشمل كل الدول الأخرى.

يشار إلى أن القنابل العنقودية تطلق براً بالمدفعية والقذائف أو جواً بإسقاطها من طائرات، وتحتوي على عدد ضخم من الذخائر الصغيرة التي تنتشر على مساحة كبيرة كثير منها لا ينفجر ويخلف ذخائر صغيرة غير منفجرة تشكل تهديداً للمدنيين لفترة طويلة بعد انتهاء أي نزاع.

ميدانياً، شنّت طائرات تحالف بني سعود سلسلة غارات جوية على غرب جبل تويلق لمنع أي تقدّم للجيش اليمني واللجان الشعبية، لا سيما بعد سيطرة الأخير على موقعين سعوديين في مركزي السنة وعفرة في جيزان السعودية، فيما أفاد مصدر عسكري يمني: باستهداف تجمعاً للجنود السعوديين في التبة الحمراء بعد ساعات من مقتل عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدفهم في جمارك الطِوال بجيزان.

وفي نجران، استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية معسكر آل حماد وموقع قيادة عليب.

كما أطلق الجيش واللجان صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في موقع خلف اتصالات عرق السيول رداً على غارات التحالف السعودي على مواقع الجيش واللجان في منطقة الربوعة بعسير السعودية.

وكالات