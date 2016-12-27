تشييع شهداء فرع المرور في حلـــــب

حلب-عمار العزو-معن الغادري:

شيّعت من مشفى الشهيد عبد الوهاب آغا العسكري بحلب أمس جثامين ثمانية شهداء من قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف فرع المرور بتاريخ 21 / 7 / 2016.

وأشار محافظ حلب حسين دياب، خلال مشاركته في مراسم التشييع، إلى أن هؤلاء الشهداء العظام ارتقوا خلال أدائهم لواجبهم الوطني المقدّس ودفاعهم عن الوطن وتصديهم للعصابات الإرهابية المسلحة، وقد ضربوا أروع المثل في حب الوطن والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل عزته وكرامته وتحريره من دنس الإرهاب، لافتاً إلى أن حامية فرع المرور شكلت أسطورة في الصمود وهي كما حامية سجن حلب المركزي وكل أبناء الوطن المرابطين على الجبهات يحققون النصر تلو النصر، وكما صنعوا انتصار حلب سيطهرون كل أرض الوطن من الإرهاب والإرهابيين.

من جانبه أشار اللواء عصام الشلي قائد شرطة محافظة حلب إلى أن رجال قوى الأمن الداخلي هم اليوم يقومون بحفظ أمن وأمان المواطن ويقفون إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري في التصدي للإرهاب ودحره عن أرضنا الطاهرة، مضيفاً: إن رجال الشرطة هم على العهد والوعد على المضي قدماً على طريق الشهداء والاقتداء بهم والعمل المتواصل لما فيه خير وأمن وأمان الوطن والمواطن.

وكانت التنظيمات الإرهابية قد استهدفت فرع المرور في حلب بتفجير نفق أسفل مبنى فرع المرور ما أدى لارتقاء شهداء من بين حاميته وقد استمرت حامية الفرع بالصمود والتصدي للتنظيمات الإرهابية.