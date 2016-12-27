المهندس خميس لأعضاء مجلس الشعب عن الرقة ودير الزور: الدولة مصمّمة على استعادة كل شبر من أرض الوطن

ضمن خطة الحكومة للوقوف على الواقعين الخدمي والتنموي في المحافظات، وزيادة التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس أعضاء مجلس الشعب عن محافظتي الرقة ودير الزور.

وأكد المهندس خميس أن الدولة مصممة على استعادة كل شبر من أرض الوطن بما فيها محافظتا دير الزور والرقة، مشيراً إلى أهمية الاجتماعات النوعية والدورية مع أعضاء مجلس الشعب عن جميع المحافظات بهدف تأمين متطلبات المواطنين ووضع أطر لتفعيل التعاون والوصول إلى مستوى التحديات، وخاصة في ظل الحرب الإرهابية ومفرزاتها على المواطنين في جميع المجالات.

وبيّن المهندس خميس أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية للتنمية البشرية والاقتصادية بمكوّناتها التجارية والزراعية والصناعية، إضافة إلى القروض والتأمين والاستيراد والتصدير.

وتركّزت مطالبات أعضاء مجلس الشعب حول عدد من القضايا تتعلق بإيجاد حل لسماسرة مكاتب حجز الطيران، وتحسين الواقع المعيشي، والإسراع في تأشير الأضابير لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية، والسماح لأبناء محافظة دير الزور بتجديد عقودهم السنوية وتشغيل الشباب، وتحسين الواقع الزراعي في المحافظة من خلال حفر آبار جديدة، وتأمين مستلزمات زراعة منطقة تل أبيض في الرقة، وإيجاد حل لمعاناة طلاب جامعة الفرات بالحصول على الوثائق المطلوبة.

وطالب الأعضاء بمعالجة موضوع رواتب موظفي أبناء الرقة المقيمين فيها إضافة إلى المصروفين من الخدمة، وتحويل المبالغ التي تخص محافظة الرقة إلى مالية الرقة بمحافظة حماة، وتسهيل إجراءات دخول اللحوم والمنتجات الزراعية من دير الزور إلى المحافظات الأخرى، ومنع التجاوزات على أملاك الدولة، ومعالجة النقص الحاصل في الكادر الطبي فيها، وإمكانية إحداث نافذة جديدة خاصة بالسجل المدني لأبناء محافظتي الرقة ودير الزور في دمشق. ونوّه رئيس مجلس الوزراء بالطروحات خلال الاجتماع، مبيناً أنها موضع اهتمام الحكومة ويتمّ العمل على تنفيذها بالتوازي مع خطة الحكومة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.