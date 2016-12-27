.. وأطفال يدعون للسلام في الوطن

شارك العديد من الأطفال، في احتفالية عيد الميلاد المجيد في القامشلي، وحوّلوها إلى فسحة للتعبير عن نشوة الانتصارات الوطنية، وعبر حناجرهم البريئة وطفولتهم النقيّة ناشدوا ونادوا بدعوات السلام والأمان لوطنهم، وشوقهم لرؤيته خالياً من القتل والإرهاب، إلى جانب فقرات أخرى تحدّث عنها القس جورج موشي راعي كنيسة الإتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية في القامشلي راعية الاحتفال قائلاً: احتفاليتنا هي احتفاء بقدوم عيد الميلاد المجيد، لكن كما اعتدنا وتعودنا، شارك فيها كل أطياف مدينتنا، لترسم لوحة وطنيّة جميلة منها خرجت رسالة الإخوة والإخاء، مع الترانيم التي قُدّمت من قبل الأطفال،

أغلبها كانت للوطن ومن أجله، وعرض مسرحي حول الجرائم التي خلفها وارتكبها الإرهاب في بلدنا، ثم كانت لوحة الختام التي أطلّ بها “بابا نويل” بحركاته الخفيفة والممتعة للطفولة، وتقديمه الهدايا لكل طفل وجد في الصالة.