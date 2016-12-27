أجمل لوحة وطنية في عيد الميلاد المجيد

ليس غريباً على أبناء الوطن أن يتحدوا ويتعاونوا، في الأفراح والمسرات، في الشدائد والأزمات، وما الصورة التي رسمت بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنائس مدينة القامشلي إلا واحدة من تلك المواقف، التي لا عهد ولا مثيل لها إلا في الوطن، فقد توجّهت كوادر جمعية “نور سورية” الخاصة بذوي الإعاقة إلى إحدى الكنائس حاملة معها الكتب السماوية: “القرآن- الإنجيل” ليحمل راعي الكنيسة الكتابين ومعهما العلم الأغلى، وشارك الجميع إخوتهم أبناء الطائفة في الكنيسة فرحة وطنية، اعتبروها مناسبة للاحتفاء بنصر حلب العظيم، فتحول بيت الله إلى لوحة وطنية حضارية، اتسمت بكل معاني الإخاء والمحبة والسلام، وصور الوطن وقائد الوطن نُشرت في كل الاتجاهات، إلى جانب عبارات الاعتزاز بنصر حلب، الذي وصل صداه لكل البقاع والأصقاع.