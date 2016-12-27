حساسية الخيار

عبد الكريم النّاعم

منذ البدايات كانت الخيارات صعبة التحديد، وازدادت تعقيداً في وطننا العربيّ، وفي المنطقة ككلّ، بعد إقامة الكيان الصهيوني، وكان ثمّة تيّارات، وتجاذبات، وإغراءات، وعدم وضوح رؤيا كافية، فثمّة من توهّم أنّ الحلّ هو في العودة إلى مفهوم مذهبيّ محدّد في الإسلام، وهاهم، على مدى سنتين قد أقاموا صورة مصغّرة عن ذلك المشروع المتخيّل، فماذا كانت النتيجة؟ مزيداً من الخراب، والدّمار، والتخلّف، وثمّة مَن أراد إحياء هذه الأمّة، فكان مبشّرا وواعداً، وما يزال مشروعه يختزن الكثير من المبشّرات، وهو برغم ماعلق به من أوضار، وانحرافات، وانتكاسات، ظلّ الحامل الأساسيّ في مقاومة المشروع الصهيونيّ وما يزال، وثمّة مَن أراد أن يبني على الطريقة الغربيّة ناظراً إلى ما وصل إليه الغرب الرأسمالي من تقدّم، وهنا مربض الفرس.

إنّ هذا المشروع من أخطر المشاريع على المدييْن المادي والروحي، ليس لأنه استنساخ فقط، ولكلّ استنساخ آفاته، بل لأنّه يجتثّ ليس الأمّة من جذورها، بل لأنّه يذهب إلى تشويه حقيقة الإنسان، ويصادر أحلامه، ويغلق آفاق تطلّعاته، وهذا مابدا في لحظة من اللحظات لفوكوياما الذي توهّم نهاية التاريخ!.

إنّ ممّا يؤسَف له، ويثير المخاوف الكبيرة أنّ الغرب لم يعدْ ناتج عصر التنوير، ولا مرحلة الحداثة في الغرب، بل هو، إنْ صحّ، أنّه مابعد الحداثة، فهو ابن الشركات الكبرى، وابن الرأسمال المتوحّش الذي يترك الملايين في الولايات المتحدة، أغنى دولة، وأقوى دولة حتى الآن، يتركهم لأقدار الجوع، والتشرّد، وفقدان المأوى، ويُفاخر بأنّه يغزو النجوم البعيدة.

إنّ صورة الغرب ليست على ذلك المقدار من الزهو والمفاخرة، فكلّ حضارة، أو مدنيّة لاتضع في اعتبارها خدمة الإنسان المحتاج هي حضارة دعائيّة، وقشرة زائفة.

حضارة لا تهتزّ لموت مَن يموت من البرد أو الجوع هي حضارة لا أخلاقيّة وكاذبة.

بظني أن الغرب الرأسماليّ المتغوّل قد وصل إلى مأزق حقيقيّ، فالكفاية حين تتحقّق ليست نهاية المطاف، بل مماسّة أن تتفتّح زهرة الإنسان.

الغرب يريد قطعاناً على صورته الاستغلالية المتوحّشة، أو أدوات يوجّهها بوهم دينيّ غيبيّ ترك من الدمار في بلادنا ما لم يتركه المغول في تاريخهم الدمويّ.

الغرب يريد أن يتسكّع شبابنا في الطرقات مقلّدين ممثلّيه، أو متلبّسين حالات انفلاش الحريّة الجنسيّة، عقدة العقد في العديد من المواقع، وأن تستعبدهم ألعاب الهاتف الذكيّ، وأن يخزّقوا بناطيلهم الزرقاء المزمومة ليقلّدوا مشرّديه.

أعتقد أنّ المخزونات الأخلاقيّة في هذه الأرض، منذ بداية التاريخ حتى الآن، تشكّل منجما إنسانيّاً للاستلهام، بعيداً عن كلّ أحاديّة، كما تشكّل راشداً أخلاقيا إنسانيّا لاختيار ما يحفظ كرامة الإنسان.