الدماغ لا ينضج قبل الثلاثين

أكد تقرير صادر عن القضاء الجنائي ولجنة العموم البريطانية على ضرورة التعامل بطريقة مختلفة مع المجرمين الذين تقل أعمارهم عن الـ30 عاماً، باعتبار أن أدمغتهم لا تزال غير ناضجة تماماً. وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الـ30 عاماً ما تزال أدمغتهم في مرحلة النضج للعمليات الأكثر تطوراً من قبيل اتخاذ القرارات والمغامرة، ويبدأ الدماغ فقط بالاستقرار في العقد الرابع. وجاء بالتقرير أن المجرمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً ينبغي يتم التعامل معهم بطرق مختلفة عن المجرمين الكبار في السن لأن أدمغتهم لم تنضج بعد.