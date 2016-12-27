الدماغ لا ينضج قبل الثلاثين

الدماغ لا ينضج قبل الثلاثين

27 / 12 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 17 من 28 من العدد 2016-12-27-15723

2016-12-27-15723

أكد تقرير صادر عن القضاء الجنائي ولجنة العموم البريطانية على ضرورة التعامل بطريقة مختلفة مع المجرمين الذين تقل أعمارهم عن الـ30 عاماً، باعتبار أن أدمغتهم لا تزال غير ناضجة تماماً. وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الـ30 عاماً ما تزال أدمغتهم في مرحلة النضج للعمليات الأكثر تطوراً من قبيل اتخاذ القرارات والمغامرة، ويبدأ الدماغ فقط بالاستقرار في العقد الرابع. وجاء بالتقرير أن المجرمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً ينبغي يتم التعامل معهم بطرق مختلفة عن المجرمين الكبار في السن لأن أدمغتهم لم تنضج بعد.

Related Posts

Leave a Reply

© جريدة البعث 2016.جميع الحقوق محفوظة.
Developing by Eng.osama