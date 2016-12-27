المفكرة الثقافية

المفكرة الثقافية

27 / 12 / 2016 الأخيرة, المفكرة الثقافية

هذا المقال رقم : 20 من 27 من العدد 2016-12-27-15723

2016-12-27-15723

< يلقي الباحث  فؤاد اللحام محاضرة حول “الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمة” في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي في أبي رمانة.
< أمسية شعرية للأدباء الشباب في النادي الأدبي تتضمن قصائد للشاعر نزار قباني “تحية لروحه” في الساعة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي في العدوي.
< أمسية أدبية ضمن نادي الشباب يشارك فيها الأدباء: مجدولين جرماني- مازن عزام- وليد غيضة- عيسى يوسف- بإشراف الأديب حسام المقداد. في الساعة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء في ثقافي كفرسوسة.
< الجلسة الثانية من النشاط الاجتماعي الذي تقيمه المدربة صابرين الصالح بعنوان: التعامل مع الحزن والخسارة. في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي في الميدان.

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