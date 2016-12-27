المفكرة الثقافية

< يلقي الباحث فؤاد اللحام محاضرة حول “الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمة” في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي في أبي رمانة.

< أمسية شعرية للأدباء الشباب في النادي الأدبي تتضمن قصائد للشاعر نزار قباني “تحية لروحه” في الساعة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي في العدوي.

< أمسية أدبية ضمن نادي الشباب يشارك فيها الأدباء: مجدولين جرماني- مازن عزام- وليد غيضة- عيسى يوسف- بإشراف الأديب حسام المقداد. في الساعة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء في ثقافي كفرسوسة.

< الجلسة الثانية من النشاط الاجتماعي الذي تقيمه المدربة صابرين الصالح بعنوان: التعامل مع الحزن والخسارة. في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي في الميدان.