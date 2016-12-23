القضاء الكندي ينظر في منع تزويد النظام السعودي بالسلاح

تزداد الضغوطات على الدول الغربية لتجميد صفقات الأسلحة مع النظام السعودي بسبب حربه العدوانية على اليمن، حيث ينظر القضاء الكندي منذ الاثنين الماضي في دعوى تقدّم بها حقوقيون كنديون لمنع الحكومة الكندية من تسليم الرياض مدرعات قتالية بقيمة 11 مليار دولار، ويقول الحقوقيون: إن السعودية تقوم بتوظيفها في الحرب ضد اليمن التي تسجل خروقات فظيعة لحقوق الإنسان، مما يجعل كندا متورطة في حرب اليمن والخروقات التي ترافقها.

وتستند الدعوى إلى القانون الذي أقره مجلس الوزراء الكندي في عام 1986، الذي يمنع بيع الأسلحة إلى الدول التي لديها سجل سيئ في حقوق الإنسان أو التي يمكن أن تستخدمها ضد المدنيين، وأشار قانونيون كنديون إلى أن هناك أدلة كافية على أن السعودية قد تسيء استخدام الأسلحة التي ستصلها.

وقد أخذ القضاء بآراء الحقوقيين ومنهم أساتذة جامعيين في القانون والعلاقات الدولية بزعامة دانييل تارب وقبل الدعوى وبدأ يفحص حرب اليمن وهل تسجل خروقات، ويبدي الحقوقيون التفاؤل من أن يقرر القاضي منع الصفقة العسكرية خلال الشهر المقبل، ويقول الحقوقيون: إن تقارير المنظمات الدولية والأمم المتحدة تعترف بوقوع جرائم حرب في اليمن استهدفت المدنيين ومنهم الأطفال ودمرت البنية التحتية لليمن من طرف “عاصفة الحزم” التي يتزعمها النظام السعودي. كما يؤكدون أنه بدل بيع الأسلحة للسعودية يجب محاكمة المسؤولين السعوديين على حرب اليمن.

وكانت كندا والسعودية قد وقعتا في شباط 2014 على صفقة عسكرية بـ11 مليار دولار تنص على اقتناء الرياض مدرعات قتالية للمشاة التي تصنعها شركة جينرال ديناميكس، وينص العقد على الرفع منه الى قيمة 13 مليار دولار مقابل تكوين كندا للعسكريين السعوديين وتوفير قطع الغيار.

وسيتمّ بموجب العقد تزويد كندا للسعودية بهذه المدرعات المتطورة ابتداء من 2017 وحتى 2027، وتعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ الصناعة الحربية الكندية، ولكنها الآن معرضة للإلغاء.

من جهته، انتقد الكاتب في صحيفة الغارديان البريطانية مايكل اكسورثي مواقف الحكومة البريطانية اللامبالية ازاء الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي ومحاولاتها المستمرة التغطية على هذه الجرائم مقابل الحفاظ على العلاقات الوثيقة التي تربط الجانبين، لافتاً في مقال نشرته الصحيفة إلى ان الحكومة البريطانية التي تطلق شتى أنواع الادعاءات والاتهامات عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب في سورية تواصل تزويد النظام السعودي بالأسلحة المتطورة ليستخدمها بدوره في قتل المدنيين الابرياء في اليمن وتدمير البنية التحتية في هذا البلد.

وتساءل اكسورثي عن الفائدة التي تجنيها بريطانيا من العلاقات الحالية مع السعودية في ظل الكشف الاخير عن استخدام نظام بني سعود أسلحة بريطانية بما فيها قنابل عنقودية في عدوانه، مشيراً إلى أن أرباح عقود بيع الاسلحة وتصدير العمالة بين الجانبين لا تخفى على أحد، لكن حجم الاستفادة من هذه العلاقات في مجال التعاون الاستخباراتي بمواجهة الارهاب مجهول تماماً.

واستغرب اكسورثي من وجود علاقات استخباراتية وثيقة بين بريطانيا والنظام السعودي المعروف بدعمه للتنظيمات الإرهابية التكفيرية في أنحاء العالم ورغم حقيقة انه قائم على الفكر الوهابي المتطرف الذي يشكل اساساً للإرهاب في العالم، واعتبر أن على بريطانيا أن تتخلى عن سياسة ازدواجية المعايير وتضع اعتبارات الاموال والمصالح التجارية والاقتصادية وغيرها جانبا وأن تتخذ موقفاً واضحا ازاء الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي.

وكالات