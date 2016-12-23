الأصوات الغربية تتعالى: المنظمات الإنسانية كاذبة وتسيّس الأحداث في سورية

تواصل بعض الأقلام في قلب العالم الأوروبي والغربي، توضيح ما يحدث في سورية، رغم كل التشويش المتعمد من قبل الحكومات الغربية والماكينات الإعلامية العملاقة المأجورة، التي تقدم صورة مشوهة عن الحرب على سورية، حيث أكدت الصحفية الكندية إيفا بارتليت أن الإعلام الغربي لم يتناول الأحداث في سورية، وخاصة في حلب بموضوعية، بل حاول تشويه الحقائق بالأكاذيب والادعاءات الزائفة، مشيرة إلى أن على قادة الغرب ومسؤولي الإعلام الغربي أن يعرفوا أن أكاذيبهم باتت مكشوفة لدى شعوبهم، وأن هناك الكثير منهم يتضامنون مع سورية وشعبها الذي يقف خلف جيشه في محاربة الإرهاب.

وانتقدت بارتليت في حديث لوكالة سانا تناول محطات غربية مثل الـ “سي إن إن” وغيرها أخبار تحرير حلب ومحاولتها إظهار ذلك على أنه مأساة، في الوقت الذي خرج فيه عشرات الآلاف من بطش الإرهاب ووحشيته يشكرون الجيش العربي السوري، الذي وفر لهم ممرات آمنة وخلصهم من الحصار والإرهاب.

وأوضحت بارتليت أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومن يسمون أنفسهم بـ “مجموعات ومنظمات إنسانية” غير محايدة، ولا تتمتع بالمصداقية، بدليل أننا لم نسمع منها أي كلمة أو موقف حيال تعرض المستشفيات في حلب ومنها مشفى الكندي للقصف من قبل “جبهة النصرة” الإرهابي، أو الحصار الذي فرضه الإرهابيون على أهالي حلب الذين عانوا لسنوات بسبب نقص الماء والغذاء والدواء.

وأضافت: تواصلت مع السوريين بالشوارع والحارات هم كرماء وطيبون، يميزهم تعايشهم المشترك وحبهم لوطنهم، حيث كانت جملتهم المشتركة نريد أن تعود سورية كما كانت ويعود إليها أمنها وسلامها، مشيرة إلى أن السوريين يدركون أن ما يحدث في بلدهم لا يتعلق بتغيير سياسي أو “ثورة”، وإنما هو حرب تهدف إلى تدمير سورية بكل مكوناتها البشرية والاقتصادية والثقافية ويطالبون بوقف دعم وتسليح الإرهابيين من تركيا ودول الخليج.

وختمت بارتليت: أبارك للسوريين تحرير حلب، وأتمنى أن يعم السلام كل سورية وأن أعود إليها قريباً.

وكانت بارتليت قالت الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي، عقدته في قاعة مخصصة للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، إن ما تسمى القبعات البيضاء تم تمويلها بما يصل إلى 100 مليون دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا ودول أخرى، مبينة أن هذه المنظمة تدعي أنها تساعد المدنيين في أحياء حلب الشرقية وإدلب، ولكن حتى الآن لم يسمع أحد بذلك في تلك المناطق.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك أن سياسة الغرب تجاه سورية “غبية وعكرت الاستقرار فيها”، وقال، في مقال نشره أمس في موقع “قضيتكم” الإلكتروني، إن “سياسات فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ساهمت في تعكير الاستقرار في دول كانت تتمتع باستقرار قوي، مثل سورية وليبيا، الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من الناس من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا”.

وأشار باروبيك إلى أهمية الدور الذي تقوم به روسيا الاتحادية في سورية، لافتاً إلى أنها تسعى ليس فقط لحل الأزمة في سورية، وإنما أيضاً للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي بشكل فعال، على خلاف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أكدت الصحفية التشيكية تيريزا سبينتسيروفا أن تحرير حلب من الإرهابيين يمثل هزيمة جوهرية للغرب وسياساته في سورية، وأجبر قادته لإعادة تقييم مواقفهم تجاه الحكومة السورية، ولفتت، في مقال لها بصحيفة “ليتيرارني نوفيني”، إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتغير بشكل جذري خلال العام القادم، وقالت “إن الاتحاد الأوروبي لا يعرف إلى الآن كيف ينزل عن الشجرة التي صعد إليها”.

وأشارت سبينتسيروفا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي يؤكد خلالها أنه لن يتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وسيعمل لهزيمة الإرهاب والقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

سانا-وكالات