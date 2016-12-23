المهندس خميس في مجلس الإدارة المحلية الأعلى: خطة وطنية لمواجهة الكوارث والأزمات

دمشق-البعث:

عوّل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على المجلس الأعلى للإدارة المحلية في إحداث نقلة نوعية في عمل الإدارة المحلية وتطوير عمل مجالس الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتطوير الجهة الإدارية المشرفة على إدارة الكوارث والأزمات مع وضع خطة وطنية لمواجهة الكوارث والأزمات.

وبين خميس خلال الاجتماع الأول للمجلس أن الاجتماعات ستكون دورية لمتابعة العمل وتقديم الدعم ووضع رؤية للعمل لما للإدارة المحلية من أهمية ودور كبير في ظل الظروف التي مرت بها البلاد وأمنت المستلزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتنموية وغيرها لجميع المناطق، في وقت أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن قانون الإدارة المحلية بصدد التنفيذ ويهدف إلى إحداث وحدات إدارية فاعلة، وتعزيز الإيرادات المالية والنهوض بالمجتمعات المحلية وتبسيط الإجراءات، وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.