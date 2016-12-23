معهد واشنطن يرسم صورة قاتمة لمستقبل تركيا: أردوغان يهدد بتفكيك الدولة الحديثة

رسم أحد خبراء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى صورة قاتمة لمستقبل تركيا، وقال: إن هذا البلد أصبح رهينة عوامل هدّامة متعدّدة.

ورصد تقرير المعهد أن كل هجوم جديد يشنه تنظيم “داعش” يدق اسفيناً أعمق في المجتمع التركي، لافتاً إلى أن الغوغائيين الموالين للحكومة ألقوا قنابل حارقة على فروع “حزب ديمقراطية الشعوب” المعارض في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف جنوداً أتراك في مدينة قيصري وسط الأناضول وأسفر عن مقتل 14 شخصاً، فيما حمّل المتظاهرون الحكومة المسؤولية عن الهجوم الذي شنه تنظيم “داعش” في تموز 2015 في مدينة سروج وخلف 32 قتيلاً.

وكان تفجيران ضربا اسطنبول وأديا إلى مقتل 38 شخصاً، بينهم ثلاثون شرطياً.

وحوّل النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدّم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة”، المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية، كما قام بشراء النفط السوري المسروق من “داعش”، ويقوم هذا النظام حالياً بالتذرّع بحجج واهية عن محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة إحياء السلطنة العثمانية، مستعيناً من خلال ذلك بحلفائه من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

ولفت معهد واشنطن إلى أن تركيا تواجه خليطاً ساماً “من الاستقطاب السياسي والتهديد بالعنف اللذين من الممكن أن يتحوّلا إلى كارثة”، وأفصح عن تشاؤمه، وقال في هذا الصدد: إنه يشعر بالقلق على مستقل هذا البلد، ورأى في استخدام أردوغان للإسلام و”الحكم الاستبدادي” استراتيجية تهدد بتفكيك تركيا الحديثة.

وكان وزير الداخلية التركي الأسبق سعد الدين طانطان أعرب عن قلقه من السياسات الأمنية لحكومة حزب العدالة والتنمية خلال العامين الماضيين، معتبراً أن هذه السياسات باتت تهدد أمن واستقرار ووحدة تركيا بسبب الغباء والجهل المخيّم على مجمل عقلية المسؤولين الحكوميين، وأشار إلى الاستقرار الذي كان يخيم على الوضع الداخلي قبل ما يسمى “الربيع العربي” والتدخل التركي السافر في سورية، مؤكداً أن هذا التدخّل إلى جانب سياسات أردوغان الاستفزازية في سورية كان السبب الرئيسي لكل ما عاشته تركيا طيلة السنوات الأخيرة من الأعمال الإجرامية.

يذكر أن المعارضة التركية بدأت الشهر الماضي حملة احتجاجات في البلاد بتنظيم مظاهرة في مدينة أضنة ضد خطط أردوغان إدخال تعديلات على الدستور بهدف الهيمنة على كل مقاليد السلطة في تركيا من خلال الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو: يجب علينا أن نثمن فلسفة الجمهورية لأن أولئك الذين بنوها دفعوا ثمناً باهظاً ليورثوا أبناءهم وأحفادهم تركيا أفضل، وأضاف: “سندافع عن نظام برلماني ديمقراطي.. من غير المقبول أن يصرح شخص واحد.. لدي أغلبية وسأغير النظام”.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن في 23 تشرين الأول الماضي أن حكومته أنجزت العمل على إعداد مشروع الدستور التركي الجديد الذي يفرض النظام الرئاسي في البلاد.

ويرفض الحزبان المعارضان اللذان يتمتعان بتمثيل في البرلمان، وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي واحزاب وجمعيات اخرى في تركيا فرض نظام رئاسي بدلاً من النظام البرلماني القائم في البلاد منذ تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 لأن ذلك من شأنه تمكين أردوغان من التفرد بالسلطة.

البعث-وكالات