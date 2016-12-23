قيادة الجيش: تحول استراتيجي ومنعطف مهم في الحرب على الإرهاب وضربة قـاصمة للمشروع الإرهـابي وداعميه

في إنجاز استراتيجي يشكّل مرتكزاً مهماً لتحرير باقي المناطق من رجس التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها، وفي ضربة قاصمة وقوية للمخطط الأمريكي الإسرائيلي، المدعوم من ممالك ومشيخات الخليج ونظام رجب أردوغان، والهادف إلى تفتيت سورية وإسقاط معقل المقاومة، عادت مدينة حلب إلى حضن الدولة الوطنية السورية، بعد تحريرها من الإرهابيين، وخروج آخر فلولهم من المدينة، إيذاناً ببدء تاريخ جديد في سورية والمنطقة والعالم، إذ إن هذا الانتصار هو انتصار لكل الشعوب والحكومات التي تتطلّع للحرية والاستقلال والسيادة لأوطانها.

وفيما شهدت شوارع حلب مسيرات جماهيرية ضخمة، ورفعت المساجد الآذان والصلوات وقرعت الكنائس أجراسها، ابتهاجاً بإعادة الأمن والأمان إلى الشهباء، أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، مساء أمس، في بيان عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم منها، بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات القوات المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي ولفتت إلى أن هذا الانتصار يشكّل تحوّلاً استراتيجياً ومنعطفاً مهماً في الحرب على الإرهاب من جهة، وضربة قاصمة للمشروع الإرهابي وداعميه من جهة أخرى، ويؤكد قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه على حسم المعركة مع التنظيمات الإرهابية، ويؤسّس لانطلاق مرحلة جديدة لدحر الإرهاب من جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وأكدت أن هذا الإنجاز الكبير سيشكّل حافزاً قوياً لمتابعة تنفيذ مهامها الوطنية للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من أرض الوطن.

وجددت القيادة العامة للجيش في ختام بيانها دعوتها لكل من يحمل السلاح إلى أخذ العبرة وترك السلاح لأن مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تحرير آخر ذرة تراب من وطننا الأبي.

وفور إعلان هذا البيان، خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة في شوارع المدينة طافت مختلف الشوارع ابتهاجاً بالانتصار على الإرهابيين ودحرهم عن المدينة، التي عاثوا فيها تدميراً وتخريباً تنفيذاً لأجندات ومخططات خارجية معادية للسوريين ودولتهم.

وحمل المشاركون في المسيرات أعلام الوطن وصور السيد الرئيس بشار الأسد، ورددوا هتافات تحيي هذا النصر الكبير وبطولات الجيش وتضحياته في الدفاع عن المدنيين وفي الحرب على الإرهاب التكفيري، مجددين وقوفهم خلف الجيش ودعمه حتى دحر الإرهاب بشكل كامل عن الأرض السورية.

وشارك الرفاق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال ورئيس المكتب الاقتصادي الدكتور مالك علي ورئيس مكتب العمال القطري محمد شعبان عزوز في المسيرات الجماهيرية، وأكد الرفيق الهلال أن هذا اليوم هو يوم النصر الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري والقوات الصديقة والرديفة على التنظيمات الإرهابية وداعميها، وشدد على أن حلب أثبتت بالدليل القاطع أنها مقبرة للإرهاب، وعلى أن سورية ستبقى عصية على كل شذاذ الآفاق، بفضل إرادة الشعب والجيش والقائد، ولأننا أصحاب حق، ومؤكداً أن سورية تدافع عن العالم أجمع في وجه الإرهاب العابر للقارات، والذي لن يبقى له مكان على الأرض السورية، وأضاف: يحق لكم ولكل أبناء الوطن أن ترفعوا رؤوسكم عالياً لما قدّمتموه من تضحيات وبطولات في سبيل عزة وكرامة الوطن.

إلى ذلك رفعت المساجد الآذان وقرعت الكنائس أجراسها في عموم المدينة ابتهاجاً بالنصر الكبير وإيذاناً بالبدء بإعادة ترميم ما خرّبه ودمّره الإرهابيون فيها.

وتمّ مساء أمس إخراج آخر دفعة من الإرهابيين وعائلاتهم من أحياء الزبدية والمشهد والأنصاري وصلاح الدين في الجهة الشرقية من المدينة، بالتوازي مع وصول حافلتين تقلان أكثر من 100 من الجرحى والمرضى والنساء والأطفال إلى حلب، تمّ إجلاؤهم من كفريا والفوعة بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي بيروت، أكد الرئيس اللبناني السابق العماد إميل لحود أن انتصار سورية وحلفائها على الإرهاب في حلب حمى سورية ولبنان من مخاطر الإرهاب الذي ضرب في أكثر من منطقة ويضرب اليوم في اوروبا والعالم، وأضاف: إن هذا الانتصار سيؤسس لمرحلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري.

من جهته أكد الاتحاد العام للطلبة العرب أن تحرير حلب شكل ضربة قاصمة للإرهابيين ومموليهم وداعميهم، وأثبت قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه وأصدقائه على دحر الإرهاب والقضاء عليه بالرغم من الدعم اللا محدود المقدّم لهؤلاء الإرهابيين من الإدارة الأمريكية والغرب وكيان الاحتلال الصهيوني وأنظمة أردوغان والسعودية وقطر، وأشار في بيان إلى أن تحرير حلب من الإرهاب هو بداية الانتصار في كل المدن السورية.

يأتي ذلك فيما اشتبكت وحدة من الجيش والقوات المسلحة مع مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” هاجمت عدداً من النقاط العسكرية من اتجاه دير حافر شرق مدينة حلب، وبين مصدر عسكري أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم الإرهابي والقضاء على أكثر من 120 إرهابياً وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي.

وفي ريف حمص الشمالي نفّذت وحدات من الجيش رمايات مركّزة على تجمعات ومحاور تحرّك إرهابيي “أحرار الشام” و”جبهة النصرة”، وأسفرت الرمايات عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير 7 آليات مركب على 3 منها رشاشات ثقيلة، ومن بين القتلى الإرهابيين السعوديين محمد هزاع العنزي ومطر الدوسري، إضافة الى الارهابيين عمر الجمعة وفاروق جوخدار وأحمد العليوي ومصطفى ديبة.

وفي درعا، دمّرت وحدة من الجيش مقرين وعدداً من الآليات بعضها مزودة برشاشات للمجموعات الإرهابية وقضت على عدد منهم في رمايات دقيقة على تجمعاهم ونقاط تحصنهم في محيط بلدة النعيمة.

وفيما ارتكب طيران النظام التركي مجزرة جديدة راح ضحيتها 24 مدنياً، بينهم 7 أطفال و10 نساء، وعشرات الجرحى في مدينة الباب، ولفتت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة إلى وجود مفقودين تحت أنقاض الأبنية السكنية المنهارة بسبب الغارات العنيفة ما يزيد من إمكانية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، ارتقى 5 شهداء وأصيب 11 شخصاً بجروح، بينهم امرأة، في اعتداء إرهابي بالقذائف على أحياء سكنية في مدينتي درعا وإزرع، وأدت الاعتداءات إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات جراء الاعتداءات الإرهابية.

البعث-سانا