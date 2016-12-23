19منشأة تعمل و3000 حرفي خارج الخدمة

درعا-دعاء الرفاعي:

كشف رئيس اتحاد حرفيي محافظة درعا ابراهيم الكفري عن وجود نحو 19 منشأة حرفية مازالت تعمل بعد خروج المنطقة الصناعية عن العمل منذ ما يقارب الأربع سنوات ما أدى لخروج أكثر من3000 حرفي عن العمل، في وقت مازال القطاع يعاني صعوبة تأمين المواد الأولية وغلاء أسعارها وارتفاع التكلفة غير المبررة لأجور النقل، بالإضافة لصعوبة تأمين أسطوانات أوكسجين لجمعية الحدادة وخراطة المعادن.

وأشار الكفري في تصريح لـ”البعث” إلى خروج أكثر من90 % من معامل البلوك والبلاط بسبب الغلاء الفاحش لأسعار الرمل والبحص ما جعل هذه المعامل تتوقف عن العمل، مؤكداً أن انقطاع التيار الكهربائي وعدم استقراره أدى إلى صعوبة ممارسة الحرفيين لعملهم في المنشآت الصغيرة مثل الحلاقين والخياطين ولجوئهم لاستخدام المولدات الذي شكل أعباء إضافية على المواطن.

وطالب الكفري بضرورة تفعيل دور القطاع العام من خلال مؤسسة العمران بتأمين الحرفيين بالمواد الأولية كالحديد بكافة أنواعه والخشب والبللور، وكذلك المؤسسة الاستهلاكية بتأمين المواد الأولية الغذائية لتسهيل عمل المطاعم والحلويات وبعض الصناعات الصغيرة، كما لفت إلى ضرورة وضع تسعيرة لأجور النقل بما يساهم بخفض الأسعار وتشجيع الحرفيين على العمل.