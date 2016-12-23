فاتورة صيانة الصرافات الآلية تتعاظم والتحضير لمناقصة تمويل وشراء

دمشق-البعث:

ترتفع فاتورة صيانة وتأمين قطع تبديل الصرافات الآلية، لتصل التكاليف السنوية في أحد المصارف نحو مليار ليرة، ومع أعباء الشراء الباهظة يتساءل كثيرون ما الضير بالعودة إلى الصرافات البشرية حيث للرواتب محاسب وأمين صندوق، في حين للالكترونية زبائن الحسابات الجارية والاستثمارية في البنوك العامة والخاصة.

في زمن خرجت مئات الصرافات عن الخدمة إما سرقة أو دماراً أو تعطيلاً بالإضافة لوجود بعضها في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة ولا يعرف مصيرها، كان للمصرف التجاري تجربة خسّرته مئات الصرافات، فمن 500 صراف آلي في عام 2010 يدفع من خلالها 3 مليار ليرة هناك300 صراف بالخدمة يدفع من خلالها 16 مليار ليرة “كتلة الرواتب الموطنة”.

ومع حصول المصرف على موافقة بالتمويل والشراء بموجب مناقصة يتم حالياً التحضير للإعلان عنها، تقضي الخطة القادمة بالتنسيق ما بين المصارف العامة للربط الشبكي بينها بحيث يتسنى استخدام بطاقة الصراف على جميع صرافات المصارف العامة أي كان مصدر بطاقة المتعامل، بالتوازي مع استثمار وتشغيل الصرافات الموجودة لدى مصرف التوفير من قبل كلاً من المصرف العقاري والتجاري.