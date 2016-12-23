واشنطن عجزت عن تنفيذ التزاماتها.. وتعيد توجيه الإرهابيين من منطقة إلى أخرى موسكو: العمليات الروسية في سورية ساهمت في شل قدرات الإرهاب الدولي

جددت الصين تأكيدها على ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة في سورية ودعمها لاستئناف الحوار السوري-السوري في جنيف، فيما دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا إلى بذل الجهود المشتركة لإعادة اطلاق العملية السياسية في سورية، في وقت أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المساعدات العسكرية الروسية للجيش السوري ساهمت في إحراز انتصارات عدة في محاربة الإرهاب.

وقال بوتين، في اجتماع موسّع لكادر القوات المسلحة الروسية أمس في موسكو، “تم اختبار قدرة القوات المسلحة الروسية في المعركة ضد الإرهابيين الدوليين في الجمهورية العربية السورية وتلقى الجيش العربي السوري دعماً ملموساً ساعده في القيام بسلسلة من العمليات الناجحة ضد الإرهابيين”، وأشار إلى أن روسيا أرسلت ما يقرب من 800 طن من المواد الغذائية والأدوية واللوازم الطبية كمساعدات انسانية للشعب السوري.

وشكر الرئيس الروسي قيادة القوات المسلحة الروسية وأفرادها الذين شاركوا في هذه العمليات، مشيداً بالشجاعة والمهنية اللتين أبدوهما في أداء عملهم.

من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن عمل القوات الجوية الروسية ضد التنظيمات الإرهابية في سورية شكّل منعطفاً في الحرب على الإرهاب وساهم في وقف انتشاره في المنطقة بعد ضرب مصادر تمويله، وأشار إلى أن الإرهابيين تلقوا ضربات موجعة في سورية، وجرى طردهم في العديد من المناطق، موضحاً أنه تمّ تحرير 12 ألف كيلو متر مربع من الأرض السورية، بما في ذلك حلب ومدن أخرى منذ بدء القوات الجوية الروسية عملها الى جانب الجيش السوري في حربه على الإرهاب، ولفت إلى أن القوات الجوية الروسية نفذت آلاف الطلعات الجوية والضربات ضد البنى التحتية للإرهابيين، حيث جرى تدمير أكثر من 700 معسكر لهم اضافة الى المئات من مصانع العبوات الناسفة والعديد من الدبابات والمدرعات الأخرى و75 منظومة إطلاق صاروخية والعشرات من القذائف وأكثر من 28 ألف قطعة سلاح أخرى الى جانب تعطيل نحو 28 ألف عبوة ناسفة.

وذكر شويغو أن العمليات الروسية ساهمت في القضاء على آلاف الإرهابيين وعشرات المتزعمين الميدانيين، مبيناً أنه في حلب وحدها تمّ تعطيل 26 ألف طن من المتفجرات، وأوضح أن العمليات الروسية ضد الإرهاب في سورية ساهمت في شل قدرات التنظيمات الإرهابية الدولية في سورية وأوقفت انتشارها وتمددها في المنطقة، كما تمّ تعطيل الدعم المالي للتنظيمات الارهابية وأنظمة توفير الموارد لها.

ولفت شويغو الى أنه جرى في سورية إطلاق عملية التسوية السياسية والمصالحات المحلية، حيث انضم إلى نظام وقف العمليات القتالية فعلاً 1074 منطقة من المناطق السكانية، التي يبلغ تعداد سكانها نحو ثلاثة ملايين و108 ألاف نسمة، وقد عاد الكثير من المهجرين إلى بلداتهم، كما سلّم 9 آلاف مسلح أنفسهم بعد أن ألقوا السلاح.

وأشار شويغو إلى أن روسيا ساهمت إلى جانب دول أخرى في ايصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، لافتاً أنه تمّ انزال نحو 2500 ألف طن من المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة من قبل الإرهابيين.

يأتي ذلك فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة فشلت بالوفاء بالتزاماتها بالفصل بين التنظيمات الإرهابية ومن تسميها “معارضة معتدلة” في سورية، وقال، في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية، “إن واشنطن أظهرت مرة بعد أخرى عدم قدرتها على تأدية واجبها المنزلي الذي كان يتعيّن عليها القيام به منذ وقت طويل والمتمثل بفصل “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين في سورية”، وتابع: “بإمكاننا قول الشيء ذاته بشأن عدد من المسائل الأخرى فيما يتعلّق بالعملية السياسية التي كان من الممكن أن تستأنف قبل الموعد الذي أعلنه مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا في الثامن من شباط المقبل لو أن موقف الولايات المتحدة كان أكثر فعالية”، وأضاف: “إن الولايات المتحدة أظهرت عجزاً في ضمان تنفيذ الاتفاقات حول سورية وفي هذه الحال بدا أن هناك ضرورة لإيجاد طرق للعمل مع تلك الأطراف القادرة فعلاً على التأثير في الوضع على الأرض”، وتابع: “إذا كانت الولايات المتحدة الآن مستعدة للمضي في النهج السياسي.. نهج التخفيف من الوضع الإنساني والتوقف عن إعادة توجيه الإرهابيين من منطقة إلى أخرى ومن هدف إلى آخر عندها يكون هناك فرص للتعاون معها”.

إلى ذلك أكد ريابكوف أن هدف بلاده الوحيد في سورية هو القضاء على الخطر الإرهابي وإيجاد الطرق الكفيلة بإعادة الامن والاستقرار وتحسين الوضع الإنساني للشعب السوري ومنع وقوع أي مضاعفات جديدة أو المزيد من المعاناة في المستقبل للسوريين وخلق الظروف الملائمة التي يستطيع الشعب السوري من خلالها تقرير مستقبل بلاده، نافياً “وجود أجندة خفية لروسيا وإيران وتركيا بشأن سورية”.

ولفت ريابكوف إلى أنه سيكون على دول الغرب أخذ الاتفاقيات التي تمّ التوصل اليها بين روسيا وإيران وتركيا حول سورية بعين الاعتبار حتى في حال لم تعجب أحدا ما، وقال: “يمكنني أن أتصور مع الأخذ بعين الاعتبار موقف هذا البلد أو ذاك وأي نهج يسلكه البعض في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يعجبهم ذلك إلا أنه سيتعين عليهم أخذ اتفاقاتنا بعين الاعتبار.. هذا واقع جديد”.

وكان البيان الختامي للقاء الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وايران محمد جواد ظريف وتركيا مولود جاويش أوغلو أكد دعم الدول الثلاث الكامل لاحترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية كدولة “متعددة الأعراق والأديان ديمقراطية وعلمانية” واقتناعها بعدم وجود حل عسكري للازمة في سورية وتأكيدها أهمية دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى حل هذه الأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي2254.

وأشار ريابكوف إلى أن مسألة مستقبل الرئيس السوري لم تطرح أبداً خلال المباحثات الثلاثية مع إيران وتركيا، موضحاً أن هناك “مواضيع أخرى لا يمكن تأجيلها مثل حلب وتدمر والوضع الإنساني والمسائل المتعلقة باستئناف العملية السياسية”.

إلى ذلك، جددت الصين تأكيدها على ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة في سورية، وأعربت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء الصينية شينخوا عن ترحيب بلادها بنتائج الاجتماع الثلاثي، وأضافت: “إن الصين ترحب بكل الجهود التي تسهم في تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سورية والمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار فيها على المدى الطويل”، معتبرة أن مراعاة التهدئات الانسانية ووقف الأعمال القتالية وتعزيز تقديم المساعدات الانسانية تعتبر جزءاً من الحل للأزمة في سورية.

كما دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا الى بذل الجهود المشتركة لإعادة اطلاق العملية السياسية في سورية، وقال، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، “نخطط لاستئناف العملية السياسية في 8 شباط القادم”.

وأعرب دي ميستورا عن ترحيبه بكل المبادرات بما فيها اللقاء المقترح في آستانا لأن الهدف يبقى إجراء عملية سياسية شاملة، وجدد ترحيبه بالبيان الصادر عن روسيا وايران وتركيا حول سورية، وقال: “لا يمكننا إلا أن نرحب بما فعلوا.. وعندما يكون فاعلون إقليميون مثل روسيا وإيران وتركيا يتحدّثون مع بعضهم أقول هذا شيء جيد”، كما أشاد في الوقت ذاته “بدور الولايات المتحدة في تحقيق مسار جنيف وبالجهود التي بذلها وزير الخارجية الامريكي جون كيري”.

وكالات-سانا