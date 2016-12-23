أقوال السيد الرئيس بشار الأسد

“إن الزمن والتاريخ مرتبطان ببعضهما البعض، ولكن الناس لا تذكر الزمن بل تذكر التاريخ، والزمن يتحول إلى تاريخ عندما تقرر الأحداث الهامة الكبرى بالعالم أن تحول الزمن إلى تاريخ”.

“نحن نقول: قبل ميلاد السيد المسيح وبعد ميلاد السيد المسيح، ونقول قبل نزول الوحي على سيدنا رسول الله وبعد نزول الوحي، فالتاريخ ليس قبل وبعد، نقول: الوضع السياسي قبل سقوط الاتحاد السوفييتي وبعده، بين الحربين العالميتين، وهكذا. وأعتقد، مع تحرير حلب، سنقول: الوضع ليس فقط السوري وليس الإقليمي. بل أيضاً الدولي قبل تحرير حلب وبعد تحرير حلب. هنا تحول الزمن إلى تاريخ حلب. تحول الزمن إلى تاريخ حلب والشعب في حلب بصموده، والجيش العربي السوري برجولته وبشجاعته وبتضحيته وكل مواطن سوري وقف مع حلب، ووقف مع بلده ووطنه ووقف مع الحق، هذا بحد ذاته تاريخ يرسم الآن.. أكبر من كلمة مبروك الكل يبارك للكل وكل مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن كلمة مبروك. لا أريد أن أكرر هذه الكلمة، أردت أن أؤكد على أن ما يحصل اليوم هو كتابة التاريخ، يكتبه كل مواطن سوري.. لم تبدأ كتابته اليوم، بل بدأت من حوالي ست سنوات عندما بدأت الأزمة والحرب على سورية.

الرئيس بشار الأسد