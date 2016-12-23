حذر المسنين يرتبط بجفاف الدماغ

أكد علماء من الولايات المتحدة أن سبب التصرفات “الغريبة” نوعاً ما عند كبار السن مرتبطة بتغيرات في حجم المادة الرمادية في الدماغ. فمع التقدم في السن يظهر على الإنسان الكثير من الأعراض التي يراها كثيرون غريبة نوعاً ما أو غير مبررة لدى بعضهم، أعراض قد تسبّب إحراجاً للشخص المسن نفسه أو تتسبّب بضيق لدى الأشخاص المحيطين به أحياناً.

وبالنظر إلى تلك الأعراض قرر العلماء إجراء تجارب واختبارات شملت ملايين الكبار في السن من مختلف أنحاء العالم. وخلال التجارب تبيّن للعلماء أن التقدم في العمر يؤدّي إلى حدوث تغيرات ملحوظة في بنية الدماغ والجهاز العصبي، وهذه التغيرات تتسبب في تغيّر التصرفات والسلوكيات اليومية عند الأشخاص، فيظهر لديهم العديد من السلوكيات غير المألوفة بالنسبة للأشخاص المحيطين بهم كالنسيان والحذر الشديد المبالغ فيه أحياناً.