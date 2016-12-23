الليمون.. بعد الأكل مباشرة

يمكن التخلص من الأطعمة الدسمة أو المليئة بالدهون بطريقة فعّالة من خلال عصير الليمون والماء الساخن، حيث يساهم هذا العصير في تعزيز جهاز المناعة وإعادة توازن مستويات الحموضة في الجسم، وتحفيز إزالة السموم منه. وهناك فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع الليمون كل صباح على الريق في إزالة الشحوم المتراكمة في مختلف مناطق الجسم. ولتحقيق أقصى فائدة، ينبغي أن يؤخذ هذا الخليط من الماء الدافئ مع الليمون مرتين في اليوم بعد الأكل ويمكن أيضاً على الريق وقبل النوم، من خلال عصر نصف ليمونة حامضة في كوب ماء دافئ، ويتم تناوله بعد الأكل، والنصف الثاني يتم تقطيعه إلى شرائح ويوضع في كوب ماء (طوال الليل) ويتم شربه على الريق في الصباح الباكر.