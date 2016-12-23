جنة اشتقنا خمائلها

سلوى عباس

على وقع الخبر تناهى إلى مسمعي صوت الكبير صباح فخري يردد قدك المياس ياعمري.. فأختنق بغصة الفرح.. الأمن والأمان عادا إلى حلب، وأبناؤها يقيمون أعراس نصرهم، يبددون وحشة أيامهم وعتمتها بنور معمد بطهر الشهادة.. حلب التي تحمل في جعبتها حكايات وقصصاً فيها من الحب والشغف الكثير، تستنهض الربيع لينشر نسغه في عروق يبّستها الفواجع والأوجاع.. فيستيقظ غارها لينشر أريجه في أرجائها ويرتب مواعيد الاحتفال والفرح في يوم النصر الذي رسم لها مجدها المسطّر على أشرعة الحلم، يستعيدها أبناؤها الآن متجاوزين آلام أربع سنوات ذاقوا فيها كل أنواع القهر والعذاب على يد غربان الظلام، ومع ذلك ظلوا صامدين.. اليوم.. وفي زمن الوجع الذي يحفر ندوبه عميقة في أرواحنا، يحضر التاريخ.. يتبختر في أروقة المكان لينسج بعبقه المجلي عباءة الحضارة التي ارتدتها المدينة على مر العصور.. حلب التي كانت على مر الزمن موئلاً للعراقة والجمال كما هي موئل للثقافة والحضارة.. هي تلك المشاعر التي تشكل نبضنا وتتوسد أرواحنا، وتفتح نوافذها لنسائم السلام لتهب على قلوبنا المطبقة على أوجاعها تنتظر تبدل الفصول لتزهر على شفاهها أزاهير الربيع..

هكذا.. وكما تؤوب قطعان الظبا إلى واحة خلدها الجميل، ترد ماءها النمير بعد عطش.. وكما تصفق أسراب مالك الحزين أجنحتها إلى الجنوب تطلب الدفء، بل تعود إليه.. وكما تتقافز الفراشة النبيلة حين تلاقي وردتها المنشودة بعد ضياع.. هكذا يبدو حالي والخبر الندي يتناهى إلى روحي نسمات من جنة غادرتني على حين حرب واشتقت خمائلها وكوثرها الرغيد..

أنسى كل مابي.. وكل ماكان وأمد يدي إلى قلبي لأهدئ اختلاجاته الراقصة كي لا يقفز من صدري إليك، وللتو تسقط غمامة من حزن ورماد عن وجهي فأبصر الألوان من جديد، وألحظ كم أينعت على الورق ورود في غفلة مني.. وكم انجلت السماء عن شموس كم نبت الزمرد على الجدران، وأرخت الأفياء حبورها على الكون.

في لحظة أنسى كل تداعياتي وانكسارات ظلي في ماء التذكر، وأبعد عن التقاط حروف الوقت الذي مضى.. يستعيدني نصرك إلى نعماي، ويغمرني بالغبطة فلا أعود اعرف ماذا سأفعل ولا ماذا سأكتب فأسرع إلى الورق أخبره عن سعادتي بك معافاة من رجس دنَّس طهر ترابك، وأتداعى بين يديك ابنة تاقت إلى احضانك.. كغزالة شاردة لامستها يد رقيقة ثم اغتسلتها نظرة عتب دافئة، فعادت وديعة وأليفة كعشبة نبتت في شق الجدار تختزن حنانها الأزلي في اخضرارها الوريف، فلا تتنظر مطراً ولا سقيا.. وفي لحظة تتهادى عباراتي لتصير بوحاً.. وتورق على شفتي عبارات.. حلب نصرك هو العيد يستبق الوقت ويفتح لك قاعة الحب.