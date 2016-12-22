وحش “النصرة” يلتهم أطفاله.. فاطمة وإسلام ضحية والديهما

تعرّض العديد من الأطفال خلال الأزمة في سورية لانتهاكات جسيمة ومتعدّدة الأشكال على يد التنظيمات الإرهابية، وتنوّعت أشكال تجنيد الأطفال من قبل الإرهابيين، وأخذت أشكالاً دموية غير مسبوقة، بعد اختطافهم وتحويلهم إلى آلات للقتل، ووضع السكاكين في أيديهم ودفعهم للقتل، ويأتي في هذا السياق ما أقدم عليه الإرهابيون الجمعة الماضية عندما استغلوا طفلة في التاسعة من عمرها لتجنيدها للقيام بتفجير إرهابي استهدف قسم شرطة الميدان بدمشق، وأسفر عن إصابة أحد العناصر بجروح.

بالأمس، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإرهابي الذي أرسل ابنته وبدم بارد لتفجير نفسها في القسم، ويظهر في الفيديو رجل ينتمي إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ويدعى عبد الرّحمن شداد “أبو نمر”، يقوم بتوجيه طفلتيه البالغتين من العمر 7 و9 سنوات لتفجير نفسيهما داخل مراكز للشرطة.

وأوضحت المعلومات الواردة في الفيديو أن الاخت الثانية لم تنفذ العملية وعادت دون أن تفجّر نفسها.

وفي مقطع فيديو آخر تظهر والدة الطّفلتين وهي تحرضهما على تفجير نفسيهما!.

ويتضّح من خلال تحليل الفيديو بين الأب وطفلته، سطوة الأب ورضوخ الطفلة التام له واستجابتها لأفعال التودّد التي يستخدمها معها، من النبرة في الصوت إلى حركة اليد على كتفها وجلوسه بالقرب منها، فضلاً عن عملية “الإيحاء” الواضحة في ترديدها عبارات لا يدرك عقلها بعد معانيها، وما فعله الإرهابي في جبهة النصرة هو أنه انتزع من عقل ابنته، في حال صحّ أنها فعلا ابنته، كل إدراك لطفلة في عمرها، وأحالها آلةً للقتل.

ولعلّ الأخطر في قضية “فاطمة” هو تشابه العنف فيها مع عشرات المشاهد التي رأيناها منذ بدء الحرب على سورية. ورغم كل مشاهد التفنن في القتل والدعوة إليه فالدول، التي ترفع شعارات الإنسانية، ما تزال تصمت عن مثل هذه الجرائم.

وإلى جانب هذه الجريمة الإرهابية البشعة بحق البراءة والطفولة عمدت التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية إلى استغلال الأطفال مرّات كثيرة قبل أن يتفتحوا للحياة أو يدركوا ما يجري من حولهم، فمن ربطهم بالأحزمة الناسفة لتفجير أنفسهم في المراكز والمقرات الحكومية إلى تجنيدهم كمقاتلين في صفوف الإرهابيين، إلى استغلال صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديمهم كضحايا حرب لإدانة الحكومة السورية أمام المحافل الدولية، وكل ذلك أمام دفاع مستميت من قبل الغرب عن الإرهابيين في سورية ومحاولة تصنيفهم على أنهم “معارضة معتدلة”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن مثل هذه الممارسات، التي تتناقض بشكل تام مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، يجب أن تقنع الدول التي تدعم المسلحين في سورية أن مثل هذا الدعم الذي تتباهى بتقديمه لهذه التنظيمات الإرهابية يجب أن يتوقف فوراً.

لكن الجهات الحكومية والأهلية عملت على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، من خلال إطلاق خطة عمل لمنع تجنيد الأطفال من قبل الإرهابيين، يتمّ من خلالها التعامل مع الأطفال كضحايا تمّ تجنيدهم من قبل التنظيمات الإرهابية بأعمال تنتهك طفولتهم بأسوأ الأشكال، وتمّ تدريب عدد من الكوادر على التعامل مع الأطفال الضحايا، وتقديم برنامج دعم نفسي اجتماعي يراعي خصوصية هؤلاء الأطفال، وتلبية احتياجاتهم، في حين أصدرت الحكومة السورية تشريعات وقوانين جزائية تجرّم كل من جند طفلاً بأمور مرتبطة بالعمل القتالي من حمل السلاح أو المراقبة أو التفتيش وغيرها.

البعث-تقارير