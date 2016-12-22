قاتل السفير الروسي في أنقرة خدم في فريق حماية أردوغان 8 مرات!

في تطوّر مهم يتعلّق بجريمة اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، وبالتحديد بعلاقته بنظام أردوغان، كشف الكاتب في صحيفة حرييت التركية عبد القادر سلفي أن منفذ جريمة الاغتيال كان من ضمن الفريق المكلّف حماية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في عدة مناسبات.

وأكد سلفي، في مقال له أمس، أن الشرطي الذي نفذ الاغتيال كان ضمن عناصر حماية أردوغان أثناء حضوره ثمانية اجتماعات، كما أسندت للفريق الأمني الذي كان أحد عناصره مهمة حفظ الأمن الداخلي بعد انتهاء مهمة حماية أردوغان.

وهذا الكشف يعرّي المساعي التي يحاول نظام أردوغان وعصابته بثها عن منفذ العملية بأنه من أنصار الداعية فتح الله غولن، فما كشفه الكاتب سلفي يؤكّد أن منفذ الاغتيال كان قريباً من أردوغان وكان باستطاعته القيام بأي هجوم ضده لو كان فعلاً يتبع لحركة “حزمت”، وبالتالي كل مزاعم الشرطة التركية باطلة وتشي بالكثير حول هوية المنفذ والجهة التي تقف خلفه؟!.

وكان الب أصلان دوغان المسؤول في حركة “حزمت” نفى المزاعم بأن قاتل السفير الروسي ينتمي إليها، وقال: إن رئيس الحركة فتح الله غولن يدين قتل السفير بشدة. اتهامنا من قبل نظام أردوغان مضحك ويهدف إلى التغطية على التراخي الأمني.

يأتي ذلك فيما حذّر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف من التسرّع في تحديد الأطراف التي تقف وراء اغتيال السفير الروسي، مشيراً إلى ضرورة الامتناع عن إعلان المسؤولين عن هذه الجريمة، حتى ينشر الفريق المشترك للمحققين الروس والأتراك نتائج تحقيقهم، وأضاف: إن اغتيال السفير الروسي يلحق ضرراً كبيراً بسمعة تركيا كدولة عجزت عن ضمان حماية دبلوماسي أجنبي، وأشار، في حديث إلى قناة “مير” (العالم)، إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقّعة في العام 1961، تنص على أن كل دولة تتحمّل المسؤولية عن ضمان أمن الدبلوماسيين الأجانب في أراضيها.

وأضاف بيسكوف: إن الاعتداء على السفير يمثّل اعتداء على الدولة التركية بأكملها.

مؤكداً أن هذا الحادث المأساوي غير المسبوق، في العلاقات بين موسكو وأنقرة، أثار موجة من الإدانات في جميع أنحاء العالم، وشدد على أن اغتيال السفير الروسي في أنقرة كان استفزازاً وحشياً مخططاً له، لا يهدف إلى تعطيل التقارب بين موسكو وأنقرة فحسب، بل إلى نسف تسوية الأزمة السورية في وقت تشرف فيه عملية إجلاء المسلحين من حلب على النهاية.

وأفاد بيسكوف بأن اغتيال كارلوف شكّل صدمة كبيرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي أدان هذا الحادث بأشد العبارات ووصفه بـ”المأساة الإنسانية”.

وفي الوقت نفسه، جاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للكرملين أن بوتين خص أندريه كارلوف، بعد وفاة الأخير، بوسام بطل روسيا، تقديراً للصلابة والرجولة، اللتين أظهرهما أثناء توليه منصب السفير الروسي لدى تركيا، وإسهامه الكبير في ممارسة روسيا نهجها السياسي الخارجي.

كما أعلن بيسكوف أن الرئيس الروسي أجل مؤتمره الصحفي السنوي المعتاد، وذلك من أجل حضور مراسم تشييع جنازة أندريه كارلوف، الذي كان من المقرر أن يعقد غداً الجمعة.

وفي سياق متصل أفادت صحيفة “إزفيستيا” الروسية نقلاً عن مصدر دبلوماسي روسي بأن موسكو تنوي تعليق المفاوضات حول إلغاء التأشيرات لمواطني تركيا بعد اغتيال السفير الروسي، وأضاف: “على تركيا مواصلة العمل الجاد على توفير أمن القادمين إلى البلاد وضمان التأكّد من جميع الذين ينوون زيارة روسيا”. وأشارت الصحيفة إلى أن توصيات الخارجية الروسية الخاصة بعدم زيارة المواطنين الروس للمدن التركية ما زالت قائمة حتى الآن.

وكالات