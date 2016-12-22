المجلس الأعلى يناقش سبل النهوض بـ”السياحة الداخلية”: إقامة مشاريع تتناسب مع ظروف ذوي الدخل المحدود

عقد المجلس الأعلى للسياحة اجتماعاً أمس، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد على دور قطاع السياحة في دعم عملية التنمية الاقتصادية ومسؤولية الجميع في وضع رؤى تطويرية لهذا الواقع وفق آليات جديدة انطلاقاً من ظروف الحرب المفروضة على البلاد بهدف النهوض به ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار لما يملكه من مقوّمات تحقق التنمية المنشودة.

وأشار أعضاء المجلس إلى الدعم الذي توليه الحكومة لقطاع السياحة لتجاوز الصعوبات التي واجهت عمله خلال فترة الحرب والبحث عن بدائل تتناسب مع الظروف الحالية للنهوض بالسياحة الداخلية نظراً للخصائص التي تتميز بها سورية.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة استمرار الوزارة بخطتها في إكمال المنظومة التشريعية الناظمة لعمل القطاع بما ينسجم مع مفرزات الحرب من خلال التركيز على المنتج السياحي وإقامة المشاريع الاستثمارية والمجمعات السياحية الجديدة التي لم تكن موجودة سابقاً، إضافة إلى دعم السياحة الداخلية، وخاصة الدينية، التي بقيت مستمرة خلال هذه الظروف واستطاعت تحقيق إيرادات جيدة ولكن الطموح دائماً إلى الأفضل لتفعيل السياحة الشعبية، من خلال إقامة مشاريع سياحية تتناسب مع ظروف ذوي الدخل المحدود.

وقرر المجلس تكليف وزارات السياحة والعدل والمالية ومصرف سورية المركزي التواصل مع المستثمرين الجادين الذين تعرّضت منشآتهم السياحية للضرر ويرغبون بالعودة إلى العمل لتتمّ دراسة كل حالة على حدة متضمنة مقترحات المعالجة المطلوبة من الحكومة وفق برنامج زمني محدد وعرضها على المجلس الأعلى للسياحة بهدف اتخاذ الإجراءات الخاصة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم الكامل لعودة هذه المنشآت إلى العمل.

سانا