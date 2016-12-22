قيادة الحزب تلتقي كوادر جامعة حلب وتتفقد مشروع “رد الجميل” الهلال: تضافر جهود الجميع للمساهمة فـي عـملـيـة الـبـنـاء وإعـادة الإعـمـار

حلب-معن الغادري-عمار العزو:

التقت قيادة الحزب، أمس، الكوادر الحزبية والإدارية بجامعة حلب، وشاركت في احتفالية نفذها أطفال حلب بمناسبة انتصارات الجيش العربي السوري في المدينة، وتفقّدت مشروع “رد الجميل” لرعاية أسر الشهداء ومنطقة الراموسة.

وخلال لقاء كوادر الجامعة، أكد الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال أن هذا اليوم هو يوم العطاء والنصر الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة على المجموعات الإرهابية وداعميها، لافتاً إلى أن جامعة حلب، كما أبناء حلب، صمدت خلال الحرب الكونية على سورية وبقيت منارة للعلم والعلماء وأدت الرسالة المطلوبة منها على أكمل وجه، وأشار إلى أن هذه القامات العلمية الموجودة اليوم بيننا حملت القلم بيد، تؤدي الرسالة التي تقع على عاتقها في تخريج أكاديميين معوّل عليهم في بناء الوطن “البشر والحجر”، والبندقية باليد الأخرى يدافعون عن أسوار الجامعة التي أراد الأعداء استهداف المنابر العلمية فيها.

ودعا الرفيق الهلال الأكاديميين للمساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار من خلال المشاركة في تقديم الدراسات والإشراف على عمليات البناء وتنفيذ البنية التحتية التي طالتها يد الإرهاب، موضحاً ضرورة تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة لأنها مفصلية وتحتاج منا الكثير، مؤكداً على ضرورة وضع أسس وروائز محددة للتعيينات الإدارية والحزبية في الجامعة، وعلينا ألا ننسى ذوي الشهداء والجرحى ومن وقف إلى جانب الجيش العربي السوري في هذه الحرب الكونية.

من جانبه بين الرفيق رئيس المكتب الاقتصادي القطري الدكتور مالك علي أن الجامعات مكان لتصدير المعرفة وجامعة حلب من أعرق هذه الجامعات في كل المجالات ويقع على عاتق رئاسة الجامعة الكثير اليوم لاختيار الهيئات التدريسية وتقديم الأفضل للطلبة لكي تبقى جامعة حلب رائدة على مستوى القطر والمنطقة.

في حين لفت الرفيق رئيس مكتب العمال القطري محمد شعبان عزوز إلى دور الجامعة خلال المرحلة الماضية واستضافتها لأهلنا الذين هجّرهم الإرهاب ونال ما نال منهم، مبيناً أهمية النهوض بالواقع الحزبي وجعل المؤتمرات القادمة محطات لتقويم وتقييم مسيرة عام كامل في المجال الحزبي والتدريسي.

وكان الرفيق أمين فرع جامعة حلب للحزب الدكتور محمد نايف السلتي قد بيّن في بداية اللقاء أن صمود أهالي حلب وجامعتها ساهم في الانتصار، معاهداً أن تبقى جامعة حلب الرديف للجيش العربي السوري، وأن تبقى شعلة ونبراس للعلم والمعرفة.

وأكدت المداخلات على ضرورة الإسراع في تأهيل الأحياء الشرقية من المدينة لعودة المهجّرين إلى منازلهم وإخلاء السكن من النازحين لتستمر العملية التدريسية كما يجب، والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات في الجامعة والمدينة، وضرورة تشكيل لجنة استشارية من الأكاديميين في المحافظة لوضع الدراسات اللازمة للمشاريع والإشراف عليها.

حضر اللقاء محافظ حلب حسين دياب ورئيس الجامعة الدكتور مصطفى أفيوني وأعضاء قيادة فرع الجامعة للحزب ونواب رئيس الجامعة وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية وعمداء الكليات وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

أطفال حلب يرفعون راية النصر

وبمناسبة انتصارات جيشنا العربي السوري وإعلان حلب خالية من الإرهاب، أقام فرع طلائع البعث بحلب بياناً فنياً على مسرح نقابة الفنانين تضمّن مجموعة من الأغاني الوطنية واللوحات الفلكلورية من التراث الوطني، وجّه من خلالها أطفال حلب رسائل المحبة والسلام والتآخي والعيش المشترك، حيث عبّرت عن وحدة أرض الوطن وتلاحم الشعب بكل مكوّناته خلف أبطال الجيش العربي السوري وعظيم هذه الأمة السيد الرئيس بشار الأسد في مواجهة الإرهاب وكل أعداء الوطن.

وأكد الرفيق الهلال أن الكلمات تعجز عن التعبير أمام براءة الطفولة التي حملت لنا الفرح والأمل بالمستقبل، مبيناً أن زمن الأحزان ولى إلى غير رجعة وجاء زمن الفرح والانتصارات ليس في حلب وحسب بل في كل أرجاء الوطن الغالي، وأضاف: أرادوا أن يخطفوا براءة الطفولة وقتلها بقذائف حقدهم وغدرهم التي طالت المدارس والأحياء والمنازل، لكنهم خسئوا فدماء أطفالنا الطاهرة الذكية التي سالت على ثرى هذا الوطن أينعت وأزهرت اليوم فرحاً ونصراً مؤزراً، فمن هنا من حلب الإباء والصمود انطلق النصر ومن هنا انطلقت جحافل جيشنا العربي السوري البطل والقوى الصديقة لتدك مواقع الإرهابيين ولتضرب مشروعهم الإجرامي، وتابع: يحق لكم يا أطفال ويا شباب وخنساوات ورجالات حلب أن ترفعوا رؤوسكم عالياً لأنكم صنعتم هذا النصر العظيم، ويحق لكم أن تفخروا بجيشكم وبقائدكم السيد الرئيس بشار الأسد الذي لم يركع إلا لله ولم يهادن ولم يساوم على ذرة تراب واحدة فكان هذا النصر وهذا الفرح الذي سيعم كل ساحات الوطن.

حضر الاحتفالية الرفيقان علي وعزوز رئيس مكتب العمال القطري ورئيس الإتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم ومحافظ حلب وأعضاء قيادة فرع حلب للحزب ورئيس مجلس المدينة وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأعضاء مجلس الشعب.

مشروع “رد الجميل” لرعاية أسر الشهداء

كما تفقّد الرفيق الهلال مشروع “رد الجميل” لرعاية أسر الشهداء الذي ينفذه المكتب الإداري للاتحاد النسائي وفرع منظمة الطلائع بحلب، واستمع من أمينة فرع الطلائع رنا يوسف إلى شرح حول المشروع الذي يهدف لتدريب زوجات أسر الشهداء على حرفة الخياطة بهدف إكسابهم المهارات اللازمة لكسب الرزق وتوفير مصدر دخل ثابت لهن، ولفتت إلى أن عدد المستفيدات بلغ 39 سيدة، وهناك العديد من الأنشطة والبرامج ضمن المشروع للاهتمام بعائلات الشهداء وأطفالهم، وذلك تقديراً لتضحيات أبنائهم في سبيل الوطن.

وأثنى الرفيق الهلال على هذه التجربة التي تعبّر عن الوفاء لدماء الشهداء والحرص على تقديم الرعاية لأسرهم، مشيراً إلى ضرورة تعميم هذا المشروع على كافة المحافظات لنشر الفائدة المحققة من خلاله على أوسع نطاق، لافتاً إلى أنه مهما قدّمنا لأسر الشهداء لا نوفيهم الجزء البسيط من حقهم علينا، فهم ذوو أعظم البشر الذين اختاروا التضحية بأغلى ما يملكون في سبيل الوطن.

وتحاور الأمين القطري المساعد للحزب مع زوجات وأمهات الشهداء المستفيدات من المشروع، مؤكداً لهن الحرص الدائم على تقديم كل رعاية لجميع أسر الشهداء.

من جانبهن أكدت زوجات وأمهات الشهداء أن هذا المشروع كان له انعكاس إيجابي عليهن وعلى تحسين أوضاعهن المعيشية، وأوضحن أنهن اليوم أصبحن قادرات على كسب الرزق وتأمين مصدر عيش دائم لهن ولأسرهن، وأضفن: إن دماء ذويهم من الشهداء لم تذهب هدراً وقد صنعت مع كل دماء شهداء الوطن نصر حلب، وإن شاء الله سيكون نصر الوطن قريباً جداً.

شارك في الجولة الرفاق علي وعزوز وإبراهيم ومحافظ حلب وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب.

تفقّد منطقة الراموسة

وفي تصريح خلال تفقّده منطقة الراموسة أكد الرفيق الهلال أن مدينة حلب التي أصبحت شبه خالية من الإرهاب ستغيّر الخارطة وتضرب قاعدة المشروع الإرهابي بعدما أثبتت بالدليل القاطع أنها مقبرة للإرهاب، وأضاف: إن المعنيين في محافظة حلب يقومون بكل الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات المدنيين الذين تمّ تخليصهم من الإرهاب، والوافدين الجدد إلى المحافظة، لافتاً إلى أن عملية إخلاء الإرهابيين من الأحياء الشرقية لحلب في خواتيمها والأصدقاء الروس يقومون بعمل بناء في هذا الاتجاه، وتابع: كما احتفلنا في ساحة سعدالله الجابري بعد النصر على الإرهاب سنحتفل في ساحات الرقة وإدلب ودير الزور وستبقى سورية عصية على كل شذاذ الآفاق ولن يثنونا عن تحقيق هذا النصر لأننا أصحاب حق وإرادة، منوّهاً ببطولات الجيش العربي السوري والتفاف الشعب حوله ودعم القوى الحليفة والصديقة لسورية في حربها على الإرهاب، ومؤكداً أن سورية تدافع عن العالم أجمع في وجه الإرهاب العابر للقارات والذي لن يبقى له مكان على الأرض السورية.

شارك في الجولة عضوا القيادة القطرية للحزب ورئيس اتحاد الفلاحين ومحافظ حلب وعدد من أعضاء قيادة فرع حلب للحزب.