واشنطن تواصل سياستها المدمّرة وتوسّع عقوباتها ضد موسكو

في خطوة منسقة مع الاتحاد الأوروبي الذي سبق له أن أعلن رسمياً الاثنين الماضي عن تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 تموز عام 2017، وفي إطار التناقضات التي تعيشها الإدارة الأمريكية في سياساتها وتوجهاتها الدولية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، فيما ذكرت مجلة فورن بوليسي الأمريكية أن وزارة الدفاع “البنتاغون” استثنت روسيا من قائمة أولويات الإدارة القادمة في مجال تهديدات الأمن القومي.

وقرّرت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع ما تسميها “القائمة السوداء” وإدراج أسماء 7 شخصيات طبيعية و26 شخصية اعتبارية وناقلتي نفط روسيتين على هذه القائمة، وأوضحت أن 12 من الشركات الجديدة التي أدرجت أسماؤها على قائمة العقوبات تعد تابعة لمصرف الزراعة الروسي وشركة نوفاتيك، وهما من الشخصيات الاعتبارية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد روسيا منذ فرضها لأول مرة في تموز عام 2014، وتعمل أغلبية تلك الشركات في مجال استكشاف موارد النفط والغاز واستخراجها وتكريرها.

وفي أول رد فعل روسي على عقوبات الخزانة الأمريكية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف احتفاظ روسيا بحق الرد على العقوبات الجديدة ضدها في الوقت والمكان والطريقة التي تناسبها، وقال، في مقابلة مع وكالة تاس في تعليقه على توسيع واشنطن لائحة العقوبات ضد روسيا، لقد قلنا مراراً في الماضي وسنقول الآن أنه علينا أن نبقى مهيئين وحذرين فنحن لا نعرف ما الخطوة العدائية التالية التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأميركية الحالية، وليس هناك من منطق في سلوكهم وقد اعتدنا على ذلك منذ زمن بعيد.

وأضاف ريابكوف: نحن من جانبنا سنوسع قوائم العقوبات خاصتنا وسنحتفظ بحق اختيار توقيت ومكان وشكل الخطوات المضادة بالطريقة التي تناسبنا وتناسب أولوياتنا فيما يتعلق بالجانب الأميركي، لافتاً إلى أن موسكو كانت مستعدة على الدوام لمواجهة الخطوات العدائية غير المبررة للإدارة الأميركية الحالية.

وتابع المسؤول الروسي ساخراً: نحن لن نشعر بالدهشة في حال لجأ هؤلاء الذين يتخذون مثل هذه القرارات من خلف الستار إلى اختراع وصفات وقرارات جديدة تدفع بالعلاقات الروسية الأميركية إلى المزيد من التدهور باتجاه الهاوية، ولو كان ذلك قبل دقائق فقط من تقليد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسمياً منصبه كرئيس للولايات المتحدة في العشرين من الشهر المقبل.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: هذه المرة وجد رهاب الروس نفسه مرفوعاً إلى مرتبة القمة في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقابلة مع شبكة مير التلفزيونية ذكر بيسكوف: إن الولايات المتحدة استخدمت كل الوسائل المتاحة أثناء انتخاباتها ولا تتورّع حتى عن تأجيج كراهية روسيا، وهذه الظاهرة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الانتخابي الأمريكي على مدار العقود الأخيرة من الزمن، وأضاف: إنه يرفض الرأي القائل: إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هو رجل بوتين لمجرد أنه يتحدّث عن استعداده للتواصل مع بوتين من أجل حل المشكلات، واعتبر أن ذلك يدل على محاولات مستمرة لـ “شيطنة” روسيا، والتهرّب من الحديث عن مشكلات اقتصادية وأمنية حقيقية في الولايات المتحدة عبر فرض صورة نمطية للشر المطلق المتمثل في بوتين وروسيا.

يذكر أن روسيا ردّت على العقوبات الغربية بفرض عقوبات مضادة تمثلت بالدرجة الأولى في حظر استيراد المنتجات الزراعية من الدول التي انضمت إلى نظام العقوبات.

وأكد المتحدّث باسم الرئاسة الروسية أن العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة وصلت درجة كبيرة من انعدام الثقة، وأضاف: “للأسف فإن درجة كبيرة من انعدام الثقة ترافق العلاقات الثنائية التي وصلت الآن إلى حالة يرثى لها”، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي يحض دائماً على إيجاد طريقة للخروج من هذه الحالة.

وحول قرار واشنطن توسيع لائحة العقوبات ضد روسيا، قال بيسكوف: “نأسف لتواصل هذه السياسة المدمرة من قبل واشنطن ولا نزال نرفضها ونؤمن بأنها تلحق ضرراً خطراً بالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا”، مشيراً إلى أن الجانب الروسي “اتخذ الإجراءات المناسبة للرد على الخطوة الأميركية”.

وفي تعليقه على المزاعم الأميركية بشأن استهداف موسكو الولايات المتحدة بهجمات الكترونية، قال بيسكوف: “إن الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدث إلى بوتين حول هذه المسألة غير أن الجانب الأميركي لم يقدم أبداً أي دليل ملموس يثبت هذه الاتهامات”.

يأتي ذلك فيما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين أن روسيا عزّزت مكانتها كقوة بحرية رغم الأوضاع الصعبة التي شهدها العالم حالياً، ونقلت وكالة سبوتنيك عن روغوزين قوله في جلسة للجنة الحكومة المعنية بالشؤون البحرية في سيفاستوبول: إن عقيدتنا البحرية عززت مكانة بلادنا كقوة بحرية في الوضع الدولي الصعب المعروف للجميع، مشيراً إلى أن الفضل بذلك يعود إلى إقرار الرئيس الروسي صيغة جديدة للعقيدة البحرية.

وكان بوتين وافق في نهاية تموز من العام الماضي على صيغة جديدة للعقيدة البحرية الروسية تنصّ على توفير وجود كافٍ لروسيا في البحر الأبيض المتوسط وتقليص التهديدات الموجهة للأمن الروسي في منطقة القطب الشمالي وتعزيز دور روسيا القيادي في تنمية المنطقة.

وكالات