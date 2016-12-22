نظام أردوغان و”تحالف واشنطن” يرتكبان مجزرتين جديدتين في الباب والطبقة الجيش يدّمر 10 طائرات مسيرة في درعا.. وروسيا ومصر تشددان على ضرورة محاربة الإرهاب

يزعم نظام رجب طيب أردوغان مدعوماً بـ “التحالف الأمريكي” الحرب على الإرهاب فيما لا يكاد يمر يوم إلا ويرتكب النظام التركي أو تحالف واشنطن أو الاثنان معاً مجزرة جديدة بحق الشعب السوري، ما يؤكد عدم جدية هؤلاء في محاربة الإرهاب، بل أن غرضهم الحقيقي إحلال جماعات إرهابية تابعة لهم مكان تنظيم “داعش” الإرهابي خدمة لأجنداتهم السياسية.

بالأمس وفيما ارتكب الطيران الحربي التركي مجزرة دموية راح ضحيتها 7 شهداء على الأقل في مدينة الباب شمال شرق مدينة حلب، شن طيران “التحالف الأمريكي” غارات على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص ووقوع دمار كبير في المنازل والبنى التحتية في المدينة.

ميدانياً واصلت قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في مواجهة التنظيمات التكفيرية ونفذت يوم أمس سلسلة عمليات دمّرت خلالها 10 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقها إرهابيو “النصرة” باتجاه منازل الأهالي في مدينة درعا، كما سقط عشرات القتلى والمصابين بين مرتزقة تنظيم “داعش” خلال عمليات نوعية نفذها أبطال جيشنا على تجمعاتهم ومحاور تحركهم بدير الزور، في وقت وصلت إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب دفعة جديدة من الحالات الإنسانية والعائلات من بلدتي كفريا والفوعة، بالتوازي مع إخراج مئات الإرهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى منطقة الراشدين في الريف الجنوبي الغربي.

في السياسة، وفيما بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي تسوية الأزمة في سورية ومحاربة الإرهاب، جدد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأرميني سيرج سركيسيان استعداد بلديهما للتعاون في مجال محاربة الإرهاب الدولي، مشددين على ضرورة إحلال السلام والاستقرار بأسرع ما يمكن في سورية.

وفي أولى ردود الفعل على اجتماع موسكو أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاجتماع موسكو الذي عقد بحضور إيران وروسيا وتركيا شدد على احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وعلى الحل السياسي للأزمة فيها، وفيما أشار المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا إلى أن البيان الثلاثي الصادر عن روسيا وإيران وتركيا سيكون مفيداً في دفع الحوار السوري قدماً، قال: الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون: إن التعاون بين روسيا وأمريكا يجب أن يتواصل فيما يتعلق بالأزمة في سورية.

وفي التفاصيل، تعاملت وحدة من الجيش مع 10 طائرات مسيرة ومفخخة بكميات من المواد شديدة الانفجار أطلقها إرهابيون في بلدة النعيمة باتجاه الأحياء الآمنة في مدينة درعا وقامت بإسقاطها قبل وصولها إلى المدينة، ودمرت وحدة أخرى تجمع آليات للتنظيمات الإرهابية غرب مفرق بلدة أم المياذن نحو 10 كم شرق مدينة درعا.

وفي منطقة درعا البلد دمرت وحدة من الجيش مقراً للإرهابيين وأوقعت العديد منهم بين قتيل ومصاب ومن بين القتلى شكري محمد أبازيد ومنيف حلمي القويدر ومحمد عوض زين الأكراد.

وفي دير الزور وريفها وجهت وحدات من الجيش رمايات مركزة على بؤر إرهابيي تنظيم داعش في أحياء الحويقة والرشدية والعمال في المدينة ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم التكفيري وتدمير مستودع ذخيرة في حي الحويقة.

وأسفرت ضربات الجيش المكثفة على مواقع انتشار وتحركات إرهابيي داعش على طريق الحسينية ودوار الحلبية و الـ 7 كم وفي قريتي جديد العكيدات والبغيلية ومدينة موحسن عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عدد من آلياتهم.

وصول دفعة جديدة من أهالي كفريا والفوعة إلى حلب

من جهة أخرى أفاد مراسلنا في حلب بوصول 4 حافلات وسيارتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر العربي السوري تقل جرحى ومرضى ونساء وأطفالاً من كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة قبل توجهها إلى مركز الإقامة المؤقتة في جبرين حيث أعدت محافظة حلب أماكن لإقامتهم مزودة بجميع المواد والاحتياجات الأساسية.

ولفت المراسل إلى إخراج 20 حافلة إضافة إلى عربة صحية تنقل دفعة جديدة من الإرهابيين وعائلاتهم من أحياء الزبدية والمشهد وصلاح الدين والأنصاري إلى منطقة الراشدين جنوب غرب مدينة حلب في إطار اتفاق يتم تنفيذه بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإخلاء مدينة حلب من السلاح والمسلحين وإجلاء الحالات الإنسانية وأعداد من العائلات من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية منذ أكثر من سنتين.

نظام أردوغان و”تحالف واشنطن” يرتكبان مجزرتين جديدتين

وفي إطار جرائمه بحق الشعب السوري ارتكب الطيران الحربي التركي مجزرة جديدة راح ضحيتها 7 شهداء على الأقل في مدينة الباب شمال شرق مدينة حلب بنحو 38 كم. وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن طائرات حربية تركية شنت أول أمس غارة على أحياء سكنية في مدينة الباب ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة عدد من أهالي المدينة بجروح، ولفتت إلى أن عدد الشهداء قابل للارتفاع جراء وجود حالات حرجة بين الجرحى، مشيرة إلى وقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وارتكب الطيران الحربي التركي في 21 من الشهر الماضي مجزرة في بلدة الشيخ ناصر شمال شرق مدينة الباب بريف حلب راح ضحيتها أكثر من 7 شهداء وأصيب 10 آخرون.

وكان نظام أردوغان قام في الـ 19 من تشرين الأول الماضي بارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من مئة وخمسين من المدنيين باستهداف الطيران الحربي التركي قرى وبلدات حساجك والوردية وحسية وغول سروج وسد الشهباء واحرص وأم حوش في ريف حلب الشمالي.

وفي السياق ذاته بينت المصادر أن طيران “التحالف الأمريكي” المزعوم ضد داعش شن غارات على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص ووقوع دمار كبير في المنازل والبنى التحتية في المدينة.

“الصاعقة” تحيي انتصارات الجيش

في الأثناء حيت القيادة العامة لقوات الصاعقة انتصارات الجيش العربي السوري في حلب، وكافة الأراضي السورية.

وقالت في بيان تلقت البعث نسخة منه: إن انتصارات الجيش العربي السوري أفشلت بشكل واضح مشاريع التقسيم والتفتيت، التي تقودها تركيا و”إسرائيل” وعرب الخليج..

وقالت: إننا نرى في هذه الانتصارات بداية مرحلة جديدة في التصدي للإرهاب، والقضاء عليه ومكافحته في كل مكان، موجهة التحية إلى الشعب العربي السوري الصامد، وجيشه الباسل، وقائده المقدام السيد الرئيس بشار الأسد، مجددة العهد على الوفاء لدماء الشهداء الأبرار وأرواحهم الطاهرة.

بوتين والسيسي يبحثان تسوية الأزمة

سياسياً، بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي أمس الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك تسوية الأزمتين في سورية وليبيا ومحاربة الإرهاب. وجاء في بيان صدر عن الكرملين: إن الجانبين شددا خلال الاتصال على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي برمته في مجال مكافحة التهديد الإرهابي.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن تحرير مدينة حلب يكتسب معنى عسكرياً واستراتيجياً ورمزياً مهماً جداً، وقال: تنتهي حالياً عملية إخراج المسلحين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وتتعاون موسكو وأنقرة بشكل مكثف على مستوى وزارتي الدفاع وهيئتي الأركان وجاءت اتصالاتنا المكثفة بالنتيجة المرجوة.

من جهة أخرى أشار بيسكوف إلى أن الأخطاء التي ارتكبها الغرب في الشرق الأوسط كانت من الأسباب التي أضفت على التنظيمات الإرهابية طابعاً شاملاً، وقال: لم يخف الرئيس بوتين أبداً موقفه من الأخطاء التي ارتكبها الغرب بدءاً من الثورات الملونة ووصولاً إلى أفعاله في ليبيا والعراق، مضيفاً أن ذلك شكل حافزاً للإرهابيين وساهم في تنامي التنظيمات الإرهابية واكتسابها طابعاً شاملاً.

روحاني وسركيسيان يشددان على محاربة الإرهاب

في الأثناء جدد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأرميني سيرج سركيسيان استعداد بلديهما للتعاون في مجال محاربة الإرهاب الدولي، مشددين على ضرورة إحلال السلام والاستقرار بأسرع ما يمكن في سورية.

وأوضح روحاني وسركيسيان في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس الإيراني إلى أرمينيا أن تحقيق سلام دائم وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة وترسيخه في المستقبل يشكل ضرورة ملحة، مؤكدين أهمية بذل الجهود وزيادة التعاون الإقليمي الشامل لتسوية الأزمات في المنطقة.

وفي سياق توضيح ما جرى في اجتماع موسكو أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن اجتماع موسكو الذي عقد أول أمس بحضور إيران وروسيا وتركيا شدد على احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وعلى الحل السياسي للأزمة في سورية، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط وتم التصويت عليها بشكل بيان مشترك، وأوضح أن إيران وروسيا وتركيا تسعى بالتنسيق مع بعضها البعض لتمهيد وقف العمليات القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وبدء المحادثات السياسية بين الأطراف السورية.

وبين ظريف أن بعض دول المنطقة حاولت في السابق اعتماد الحل العسكري للأزمة في سورية ما يكشف ضحالة تفكيرهم مشيراً إلى أن الدول الثلاث سعت في الاجتماع إلى دعم الحل السياسي للأزمة لكي لا يلقى رفضاً من بعض الدول كالسعودية.

دي ميستورا يرحب باجتماع موسكو

إلى ذلك أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا أن البيان الثلاثي الصادر عن روسيا وإيران وتركيا سيكون مفيداً في دفع الحوار السوري قدماً، وقال دي ميستورا في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية أمس أرحب بالبيان المشترك وأراه مفيداً في الدفع باتجاه استئناف الحوار السوري الداخلي في جنيف في الثامن من شباط المقبل.

وكان دي ميستورا أعلن في وقت سابق أن الأمم المتحدة ستدعو الأطراف السوريين إلى حوار في الثامن من شباط القادم في مدينة جنيف.

في غضون ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في العديد من المجالات ولا سيما فيما يتعلق بالأزمة في سورية يجب أن يتواصل رغم الخلافات، وقال: إن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري أثبتا أن العلاقة الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تكون فعالة في العديد من المجالات، معرباً عن أمله في تواصل التعاون بين الجانبين على الرغم من الخلافات بينهما.

وأقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الأول بأن الانقسامات داخل إدارة باراك أوباما تسببت بفشل الاتفاق بين واشنطن وموسكو المتعلق بإجراء عمليات عسكرية مشتركة بين الطرفين ضد الإرهابيين في سورية.

وفي حين لا يرى كي مون حرجاً في الحديث عن صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لعدم استخدام الأمم المتحدة التهدئات الإنسانية التي أعلنت في وقت سابق من أجل إيصال هذه المساعدات إلى أحياء حلب الشرقية.