استشهاد 7 نساء في عدوان جديد على صعدة النظام السعودي يقرّ باستخدام قنابل عنقودية في اليمن

أقر النظام السعودي أمس باستخدامه قنابل عنقودية بريطانية الصنع، في عدوانه على اليمن، بعد اتهامات وجهتها إليه منظمات حقوقية بانتهاك القانون الدولي باستخدامه هذه الذخائر.

وادعى في بيان أنه استخدم هذه الذخائر بشكل محدود، ولم يستخدمها في المناطق السكنية المدنية، وسبق للنظام السعودي أن نفى كافة الاتهامات بشأن استخدام هذه الأسلحة التي يحظر استخدامها في المناطق المأهولة، خلال الغارات التي شنّها ضد اليمن،

وأضاف البيان الصادر عن التحالف السعودي: إن “السعودية قد قررت إيقاف استخدام الذخائر العنقودية بريطانية الصنع، وأنها أبلغت حكومة المملكة المتحدة بذلك”، وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت أن الحكومة البريطانية تلقت نتائج تحقيق تؤكد استخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع من قبل التحالف السعودي خلال العدوان على اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن نتائج التحقيقات التي أجرتها الحكومة البريطانية متطابقة مع التقارير الإعلامية التي سبق لها أن كشفت عن العثور على بقايا قنابل عنقودية بريطانية الصنع في مواقع يمنية تعرضت لغارات التحالف السعودي.

من جهة أخرى تتطلع الأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار في اليمن مطلع العام المقبل، فيما تشتد المواجهات في تعز وحجة، بين الجيش واللجان الشعبية من جهة، ومرتزقة السعودية من جهة أخرى، في وقت تقترب فيه البلاد من المجاعة، حسب تحذيرات أممية. وذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الخطوة الأولى التي سيعمل عليها هي بحث إمكانية الحصول على عملية وقف إطلاق النار، “ولكن هذه المرة وقف إطلاق نار حقيقي”.

ميدانياً، استشهدت 7 نساء، بينهن 5 أطفال، بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلاً في منطقة مران بصعدة، في غضون ذلك ارتفعت حصيلة غارات التحالف السعودي المركزة على منطقة آل الصيفي في مديرية سحار الحدودية، غربي صعدة، إلى 40 غارة. وفي محافظة الجوف فقد استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني بصاروخ باليستي من نوع زلزال2 على تجمعات قوات هادي في منطقة العقبة بمديرية الخب، والشعف شمالي محافظة الجوف شرق اليمن.