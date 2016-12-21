بعد وقف شحنات البترول .. قرار سعودي بحظر الفلفل المصري

في ظل توتر العلاقات بين مصر والسعودية، إثر محاولات النظام السعودي الضغط على القاهرة في أكثر من ملف سياسي، مستغلة الوضع الاقتصادي المصري السيئ، جاء قرار جديد يزيد من حدة هذا التوتر، حيث قررت وزارة الزراعة السعودية، حظر استيراد جميع أنواع الفلفل من مصر، بذريعة أن نتائج تحليل عينات الفلفل يوجد بها أثار مبيدات.

ويأتي هذا القرار بعد الأنباء التي تحدثت عن وقف السعودية استيراد الموالح من مصر، وفي أول رد لوزارة الزراعة المصرية على القرار، قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة إبراهيم إمبابي: إن سلطات الحجر الزراعي المصري لم تتلق أي إخطار رسمي حتى الآن من الحجر الزراعي السعودي بهذا الشأن، وأضاف: إن جميع شحنات الفلفل والفراولة التي يتم تصديرها إلى المملكة معتمدة بشهادة من المعمل المركزي.

وبدأ النظام السعودي الضغط على مصر، بسبب موقف الأخيرة المستجد من الأزمة السورية، خاصة بعد تصويت مندوبها في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي، بما يناقض السياسات السعودية الداعمة للإرهاب، ثم جاء قرار القضاء المصري الذي يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ليزيد من التباعد بين الطرفين، وقد أوقفت شركة أرامكو السعودية شحناتها البترولية إلى مصر.

ويظهر في المواقف المصرية الأخيرة، على المستوى الداخلي والخارجي، أن القاهرة لا تقايض قرارها بمساعدات أو معونات مشروطة، ولا يمكن أن تغير مواقفها تحت أي ضغط، ويبدو أن السعودية ماضية في توتير الأجواء مع مصر، بعد فشلها في شراء الموقف المصري.

ومع مرور الوقت تتزايد حدة الأزمة وتتصاعد، حيث فشلت أكثر من وساطة للمصالحة بين الطرفين، وفي هذا الإطار استاء الجانب المصري بشدة مؤخراً من شروع النظام السعودي في بناء قاعدة عسكرية له في جيبوتي، بعد لقاءات عديدة بين مسؤولين سعوديين ونظائرهم من أثيوبيا وجيبوتي والصومال وإرتيريا، ورأت مصر أن السعودية بذلك تتدخل في نطاق استراتيجي يخص مصر دون التشاور معها أو إدخالها في تلك المناقشات واللقاءات التي جمعته مع تلك الدول، ثم كان التحرك السعودي الأخير بزيارة سد النهضة في أثيوبيا محاولة جديدة لاستفزاز الإدارة المصرية.

البعث- تقارير