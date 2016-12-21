غداة حادثة الدهس.. مقتل امرأة في إطلاق نار وسط ألمانيا أوروبا تشدد إجراءاتها الأمنية.. وانتقادات لسياسة ميركل

غداة حادثة دهس في ألمانيا أدت إلى مقتل وإصابة 50 شخصاً، قتلت امرأة وأصيب شخصان آخران جراء إطلاق نار وسط البلاد، في وقت اتخذت الدول الأوروبية إجراءات أمنية مشددة، تحسباً لتنفيذ اعتداءات إرهابية جديدة مع اقتراب أعياد الميلاد.

فقد قتلت امرأة وأصيب شخصان آخران جراء إطلاق نار وقع أمس في مقاطعة وسط ألمانيا، ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة الألمانية في مقاطعة غيسين الغربية الواقعة وسط ألمانيا قولها: إن تبادلاً لإطلاق النار وقع في عاصمة المقاطعة فيسبادن أدى إلى مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين، وأشارت الشرطة إلى أن الدوافع وراء إطلاق النار غير معلومة، مبينة أن مطلق النار لاذ بالفرار.

هذا وقد ارتفع عدد ضحايا اقتحام شاحنة لسوق في برلين إلى 12 قتيلاً و 48 جريحاً، وقالت الشرطة الألمانية: إن 12 شخصاً قتلوا في ساحة بريتشيد وهناك 48 آخرين في المستشفيات بعضهم جروحهم خطرة، مشيرة إلى أن عملية الدهس كانت عمداً بقصد تنفيذ اعتداء.

وفيما قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير: إن هناك أسباباً عديدة للاعتقاد بأن عملية الدهس هي اعتداء، وأن الشاحنة التي تمت فيها عملية الدهس تحمل لوحة تسجيل بولندية ويرجح أنها سرقت من ورشة، وأشارت الشرطة الألمانية إلى أنها عثرت على جثة رجل بولندي داخل الشاحنة، لافتة إلى أنها أحصته في عداد القتلى الـ 12 الذين خلفهم الهجوم، في الوقت الذي اعتقلت مشتبهاً به يرجح أنه سائق الشاحنة، لكنها لم تعلن عن هويته ولا كشفت جنسيته أو انتماءه فيما يعتقد أن يكون القتيل البولندي هو سائق الشاحنة الأصلي وأنه تعرض للخطف على يد المهاجم الذي دهس المارة قبل أن يعتقل.

حادثة ألمانيا أثارت قلقاً متزايداً في القارة العجوز، حيث اتخذت الدول الأوروبية إجراءات أمنية مشددة تحسباً لتنفيذ اعتداءات جديدة، فقد أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن قوات أمن بلاده قد شددت تدابيرها الأمنية بسبب ارتفاع خطر وقوع هجمات جديدة خلال الأعياد المقبلة، وأشار إلى أن السلطات الفرنسية قد اتخذت، على خلفية أحداث برلين، جميع التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين في الأماكن العامة، لا سيما المعارض والأسواق الاحتفالية.

وفيما قررت الحكومة البريطانية إعادة النظر في خطتها الأمنية، إذ تعهدت شرطة لندن بمراقبة شاحنات في شوارع العاصمة، عقد في العاصمة الإيطالية روما اجتماع للجنة التحليل الاستراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث ركز على تقييم خطر وقوع اعتداءات داخل البلاد ودراسة الإجراءات المتخذة بغية منع الهجمات المتوقعة.

من جانبها، أعلنت الشرطة النرويجية أنها شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة أوسلو على خلفية مقتل المواطنين وسط برلين، وأوضحت الشرطة أن أفرادها سوف يؤدون دوريات مكثفة في الأماكن الشعبية، لا سيما في محيط برلمان البلاد الذي يقام في محيطه معرض عيد الميلاد.

وفي أول رد فعل منذ الاعتداء، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الهجوم الذي نفذ بشاحنة في سوق الميلاد في برلين هو عمل إرهابي ارتكبه على الأرجح طالب لجوء، وقالت أعرف أنه سيكون من الصعوبة علينا أن نحتمل الأمر إن تأكد أن هذا العمل نفذه شخص طلب الحماية واللجوء في ألمانيا.

في حين تجددت الانتقادات للمستشارة الألمانية على سياستها السخية في مجال الهجرة، إذ يرى الشعبويون اليمينيون أنها عرضت البلاد للخطر باستقبالها عام 2015 حوالي 900 ألف لاجئ هاربين من الحرب والفقر، فيما وصل حوالي 300 ألف شخص إضافي عام 2016.

إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جريمة دهس حشد من الناس في سوق مكتظة في العاصمة الألمانية برلين صادمة ومثيرة للاشمئزاز، ونقل المكتب الصحفي للكرملين عن الرئيس بوتين قوله في رسالة تعزية إلى الرئيس الألماني يواخيم غاوك والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن هذه الجريمة التي نفذت في سوق ضد المدنيين صادمة بقسوتها، معرباً عن تعاطفه ودعمه لأسر وأصدقاء الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

بدوره، ندد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في بيان له بالاعتداء الإرهابي الذي وقع في ألمانيا، وقال ترامب في إشارة إلى مرتكبي ذلك الحادث: إن هؤلاء الإرهابيين وكذلك شبكاتهم الإقليمية والدولية يجب محوهم عن وجه الكرة الأرضية وهذه المهمة سننجزها مع كل شركائنا المحبين للحرية.

وكالات