وهل هناك فرق بين روسيا وأمريكا؟؟

د. مهدي دخل الله

طبعاً هناك فرق.. والفرق واسع لدرجة أن البلدين يقعان على طرفي نقيض تماماً في السياسة الدولية..

لكن بعض الناس يميلون إلى نهج المقارنة الصورية، فعندهم مادامت الولايات المتحدة قوة عظمى وروسيا كذلك، وما دامت كل واحدة تسعى لتحقيق مصالحها على المستوى الدولي، ينتج عن هذه المقدمات، وفق الاستقراء الأرسطي، أن الدولتين متماثلتان وأن التعامل معهما سيّان..

لاشك في وجود منطق متماسك لدى الصوريين. لكن المشكلة عندهم في المقدمات، لأن خطأ المقدمات يؤدي إلى خطأ النتائج على الرغم من الضبط الصوري الواضح. صحيح أن كلا الدولتين قوة عظمى ذات مصالح محددة على المستوى الدولي، لكن المصالح، شكلها وتوجهها، تستند إلى موقع كل دولة في العلاقات الدولية، وهذا الموقع يبنى عليه دور واضح أي مواقف وسياسات معينة..

موقع الولايات يختلف عن موقع روسيا. الأولى تعمل لتمديد عصر هيمنتها على العالم بينما تسعى روسيا لإضعاف هذه الهيمنة. سلاح واشنطن الحضور الواقعي في العالم وسلاح روسيا الالتزام بمبادئ القانون الدولي وعدم الاستسلام للوضع الراهن السيئ..

هناك سؤال مشروع: ترى لو أن روسيا هي المسيطرة على العالم والولايات المتحدة هي التي تسعى للتغيير، هل كان البلدان سيتبادلان الأدوار بسبب تبادل المواقع؟؟ الجواب هو: نعم بالتأكيد..

نحن لسنا ضد أمريكا لأنها أمريكا ومع روسيا لأنها روسيا. نحن ضد «سياسات» أمريكا ومع «سياسات» روسيا. وهاكم التفسير..

جميع وثائق الولايات تتحدث بشكل صريح وواضح أن هدف الاستراتيجية الأمريكية على الساحة الدولية «تعزيز قيادة أمريكا للعالم»، هكذا حرفياً. ومن لا يصدق فليراجع سريعاً بيان أوباما للكونغرس حول اتفاق (5+1)، وبيان أوباما في سان برناردينو بعنوان «من أجل حماية الشعب الأمريكي» وبيانه في الويست بوينت وكذلك بيانه «حالة الاتحاد». لنقرأ هذه الجملة من بيانه الشهير حول محاربة داعش أيلول 2014، يقول حرفياً: «إن قيادة أمريكا للعالم هي الشيء الوحيد الثابت في هذا العالم».

نتساءل: بأي حق تعطي دولة لنفسها دور القيادة؟؟ أليس في هذا انتهاك فظ لأهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ السيادات المتساوية للدول؟

على المستوى الإجرائي تصر واشنطن على تعزيز أدواتها لحماية دورها القيادي، حلف الناتو والدرع الصاروخي والإرهاب والحروب والفتن وكل ما يمكن أن يوقف المسار الطبيعي للبشرية، وهو المسار الذي يستند إلى طبيعة الأشياء قبل كل شيء..

روسيا بالمقابل تعلن في جميع وثائقها أن هدفها تطبيق مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. ولقد أكد إعلان موسكو بين الرئيسين الأسد وبوتين في كانون الثاني 2005 على هذه المبادئ. وبالنسبة للتوجهات الإجرائية تشدد موسكو على عدم المواجهة وعلى الشراكة والتعاون وتوازن المصالح بين الجميع..

بالنسبة لنا نحن العرب نسأل الصوريين: هل السلاح الفتاك المتطور بأيدي الإسرائيليين الذي ينهش جسدنا منذ سبعة عقود روسي أم أمريكي؟؟ هل محاولة فرض أحلاف عسكرية على المنطقة منذ الخمسينيات روسية أم أمريكية؟..

سؤال آخر ضروري: السلاح الدفاعي بيد الجنود السوريين والعراقيين والمصريين أمريكي أم روسي؟

سؤال آخر: أعظم صرحين إنمائييْن في المنطقة على الإطلاق أنقذا حياة ونمو الملايين من السوريين والمصريين، سد أسوان وسد الفرات، من بناهما أمريكا أم روسيا؟ بالمقابل أعطوني صرحاً واحداً تنموياً بناه الأمريكيون في أي من الدول العربية التابعة لهم!!… والأسئلة كثيرة!…

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