الإعدام شنقاً لقاتل المفكر ناهض حتر الأردن: مصرع 4 رجال أمن في تجدد للاشتباكات بالكرك

تجددت الاشتباكات في شمال الكرك وبالتحديد في منطقة الوسية بين مطلوبين اثنين ورجال أمن، وذلك بعد أن تمكن المطلوبان من الهرب خلال تبادل لإطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن، وأدى الاشتباك إلى سقوط أربعة من قوات الأمن الأردنية، وأكد مصدر أمني، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، أن عملية أمنية في الكرك استهدفت مطلوبين ولاعلاقة لها بالعملية الإرهابية التي وقعت الأحد الماضي.

على ذلك تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي أمس الهجوم الذي استهدف مركزاً أمنياً ودوريات للشرطة في محافظة الكرك جنوب الأردن أول أمس موقعاً عدداً من القتلى والجرحى، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن في بيان نشر على مواقع متطرفة قيام أربعة من إرهابييه مزودين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية بشن الهجوم.

إلى ذلك فشل نحو 40 نائباً في حصول موافقة مجلس النواب على عقد جلسة خاصة لحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامه حماد، وفيما طلبت الحكومة عقد جلسة سرية مع النواب وليست علنية نوقشت فيها ردود الفعل على أحداث الكرك، فيما حصل ذلك استمرت الأحداث ببعدها الأمني وطلبت فعاليات شعبية من الحكومة إقامة نقاط أمنية على الطرق بين المحافظات لحماية الأمن العام وهو إجراء يطلب وقد يتقرر لأول مرة في الأردن.

من جهة ثانية حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس على قاتل المفكر الأردني ناهض حتر بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وقال نائب عام المحكمة القاضي العسكري العميد زياد العدوان: إن محكمة أمن الدولة جرمت قاتل حتر بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة والقتل العمد وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، كما حكمت المحكمة على شخصين آخرين هما بائع السلاح إلى القاتل والوسيط ببيع السلاح بالسجن لمدة سنة واحدة. وكان حتر اغتيل في الخامس والعشرين من أيلول الماضي بإطلاق النار عليه أمام قصر العدل وسط العاصمة الأردنية عمان بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية إثر اعتقاله من قبل السلطات الأردنية في الثالث عشر من آب الماضي بزعم نشره رسماً كاريكاتورياً “يمس الذات الإلهية” في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وكالات