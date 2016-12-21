روسيا تعيش يوماً حزيناً على اغتيال سفيرها في تركيا مجلس الشعب: عمل إرهابي ووصمة عار على جبين داعمي الإرهاب

عاشت روسيا يوماً حزيناً أمس مع نقل جثمان السفير الروسي أندريه كارلوف إلى موسكو، وشهد مقر وزارة الخارجية الروسية تدفقاً لم ينقطع من المعزين، وتوجه وزير الخارجية سيرغي لافروف بكلمات الشكر إلى جميع المواطنين الروس والقادة الأجانب الذين عزّوا موسكو، فيما أعربت كافة الدول تقريباً بصوت واحد عن إدانتها لهذا العمل الإرهابي.

وفي سورية، وبعد إدانة وزارة الخارجية للهجوم الإرهابي على السفير كارلوف، أدان مجلس الشعب بشدة الاعتداء الإرهابي السافر الذي أودى بحياة السفير الروسي، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي الجبان وصمة عار على جبين الدول الداعمة للإرهاب ويقتضي المساءلة القانونية على المستوى الدولي.

ودعا المجلس كل الدول وبرلمانات العالم والمنظمات إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية وحشد إمكانياتها لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، معرباً عن أحر مشاعر التعزية والمواساة لروسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعباً ولعائلة السفير.

وفي موسكو، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن فريقاً روسياً يمثل وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات والأجهزة الخاصة الروسية توجه إلى تركيا للتحقيق في حادث اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، وقال: إن الفريق يضم 18 شخصاً، وسيعمل في تركيا كجزء من التحقيق في جريمة اغتيال كارلوف.

بدوره، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اعتبر أن هذه المأساة ستدفعنا لمكافحة الإرهابيين بحسم أكبر، مشدداً على العمل بسرعة أكبر لمعرفة مدبري هذه العملية وكشف تفاصيلها، فيما شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على أن اغتيال السفير الروسي يعد عملاً إرهابياً.

مشيراً إلى أن هذا العمل مرتبط مباشرة بنشاط روسيا على صعيد محاربة الإرهاب الدولي، وأن روسيا لن تتوقف عن مواصلة هذه الحرب.

كما أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن تعزيز الإجراءات الأمنية حول سفارة تركيا في موسكو وقنصلياتها العامة في المدن الروسية، ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة إيرينا فولك قولها: إنه تم تعزيز إجراءات الأمن على مدار الساعة حول السفارة التركية في موسكو والبعثات الدبلوماسية التركية الأخرى في روسيا.

وفيما دعت وزارة الخارجية الإيرانية المواطنين الإيرانيين إلى الامتناع عن الزيارات غير الضرورية لتركيا حتى إشعار آخر، وقالت السفارة الإيرانية في تركياً: إنها أغلقت أبوابها وأبواب قنصلياتها في تركيا أمس الثلاثاء. شهدت العاصمة التركية أنقرة إطلاق نار أمام السفارة الأمريكية دون وقوع إصابات.

وفي هذا السياق أعلنت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن اعتقال ستة أشخاص على خلفية جريمة الاغتيال وهم والد ووالدة الإرهابي المهاجم وشقيقته إضافة إلى اثنين آخرين من أقاربه في مدينة ايدين غرب تركيا كما تم اعتقال زميله في السكن أيضاً.

يأتي هذا فيما شهد العالم أمس إدانة واسعة لجريمة اغتيال السفير الروسي، وفي نيويورك، يبدو أن مجلس الأمن تجاوز خلافاته الداخلية التي لا تنتهي، وأصدر بياناً بالإجماع يدين مقتل السفير واعتبره عملاً إرهابياً، فيما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مقتل السفير الروسي، وقال: إنه لا شيء يبرر الاعتداء على الدبلوماسيين.

كما كانت واشنطن من الأوائل الذين أعلنوا إدانتهم للاغتيال، وتضامنهم مع موسكو، وندد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باغتيال السفير الروسي، واعتبره انتهاكاً لكل قواعد العالم المتمدن ويجب أن يكون هناك إجماع على إدانته، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الجانب الأمريكي مستعد لتقديم كافة المساعدات اللازمة في التحقيقات، معتبراً أن اغتيال كارلوف، هجوم على حق جميع السفراء عبر العالم في تمثيل مصالح بلدانهم.

وأبدى العديد من الساسة الأمريكيين عن مواقف مماثلة، وكانت بينهم مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة سامانثا باور، التي امتنعت هذه المرة عن مهاجمة روسيا، ووصفت الهجوم بأنه همجي، فيما وصف مجلس الأمن القومي الأمريكي اغتيال السفير بأنه مرفوض، مؤكداً استعداد واشنطن للوقوف بجانب روسيا وتركيا في محاربة الإرهاب.

كما أدانت فرنسا جريمة الاغتيال، وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت أنه لا تبرير للعنف والإرهاب، وجاءت مواقف مماثلة على لسان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، ومعظم المسؤولين الغربيين الآخرين رفيعي المستوى.

كما أدانت الجزائر بشدة عملية الاغتيال، ورأت أنها جريمة نكراء ضد رسول للسلام، وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية: نندد بشدة بعملية الاغتيال التي جرت بدم بارد، مؤكداً أن الإرهابيين من خلال هذا العمل الجبان تخطوا خطوطاً حمراء جديدة في تجاوزاتهم للقواعد العالمية التي تقدس الحياة الإنسانية.

وفي لبنان، أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اغتيال السفير، واعتبر أن هذا العمل الإرهابي يمعن في ضرب مفهوم حوار الحضارات الذي كان كارلوف يجسد أحد أوجهه، وشدد عون في برقية وجهها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موقف لبنان الداعم لمحاربة الإرهاب.

البعث- وكالات