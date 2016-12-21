تعرفة جديدة للتبغ تناسب التكاليف والسيجار السوري مطلوب للخارج بكثرة

دمشق – البعث:

أصدرت المؤسسة العامة للتبغ قراراً يقضي بزيادة أسعار أصناف منتجاتها من التبوغ، وتضمن القرار الذي حصلت “البعث” على نسخة منه تحديد تعرفة جديدة لشراء محصول التبغ والتنباك للموسم 2017 – 2018، وبحسب القرار أصبح سعر الكغ من مادة التنباك اكسترا بـ 2500 ليرة سورة بنسبة زيادة عن السعر السابق تصل 257% وأصبح سعر البريلي نوع ممتاز 1350 ليرة بنسبة زيادة 68 %، وسعر الكغ الواحد من بصما نوع ممتاز 3000 ليرة بنسبة زيادة تصل إلى 160 %، والبريليت نوع ممتاز بسعر 2000 ليرة بنسبة زيادة 263 %، وسعر الفرجينيا أكسترا النوع الذهبي 1900 ليرة بنسبة زيادة 80% وشك البنت بسعر 1350 ليرة بنسبة زيادة تصل إلى 80 %، وكاتريني بسعر 2000 ليرة بنسبة زيادة تصل إلى 150 %.