177 دولة تصوّت لحق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس مشروع قرار بعنوان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وصوت لصالح القرار 177 دولة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لتحقيق ذلك في أقرب وقت، ووفقاً للقرار تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة الضرورة الملحة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد.

ويشير القرار إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة 9 تموز 2004، وهو أن تشييد “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لجدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى جانب التدابير المتخذة سابقاً يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .

وعارض القرار إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة وكندا وبالاو وميكرونيزيا وجزر المارشال وناورو وامتنعت عن التصويت الكاميرون وتونغا وجنوب السودان وكوت ديفوار.

وعقب التصويت، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور: إن هذا التصويت شبه الجماعي يؤكد مجدداً إصرار المجتمع الدولي على أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ويؤكد مرة أخرى على أن الجهود المكثفة التي قامت بها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال من أجل تغيير هذا الواقع وإقناع المجتمع الدولي بعكس ذلك قد باءت بالفشل الذريع.

وفي سياق إجراءاتها التنكيلية والتعسفية بحق الشعب الفلسطيني اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس سبعة فلسطينيين بينهم أطفال خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية رنتيس شمال غرب مدينة رام الله بينما اعتقلت فتى من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، كما اعتقلت شاباً فلسطينياً وطفلاً من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وطفلين في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم شعفاط بمدينة القدس، بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها شوارع المخيم، وأوضح ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط أن قوات الاحتلال من الوحدات الخاصة (فرق مشاة) اقتحمت مخيم شعفاط، وبعد جولتهم في شوارع المخيم الرئيسية انسحبوا منه، وخلال ذلك نصبوا كميناً للشبان المتواجدين في المنطقة باقتحام المخيم مرة ثانية بمساندة أفراد من وحدة المستعربين “الشرطة المُتخفية بالزي المدني” وقاموا بمهاجمتهم واعتقال مجموعة منهم لم يتم تحديد العدد لاستمرار المواجهات في المكان.

وفي قطاع غزة استهدفت قوات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة الفلسطينيين شرق خان يونس ومخيم المغازي في القطاع في حين استهدفت زوارق الاحتلال الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل شنت طائرات الاحتلال عدة غارات وهمية في أجواء قطاع غزة وعلى طول ساحل القطاع ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وكالات