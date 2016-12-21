قيادة الحزب تشارك أبناء حلب احتفالات الانتصار: الهلال :معادلة الجيش والشعب والقائد أسقطت المؤامرة

حلب- معن الغادري – عمار العزو:

في اليوم الثاني لزيارتها مدينة حلب المحررة من رجس الارهاب التكفيري وصانعة التاريخ بمعجزة التضحية والصمود، شاركت قيادة الحزب أهالي المدينة احتفالاتهم بالانتصار، كما التقت أعضاء القيادات الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية. ووضع الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، والوفد المرافق، بهذه المناسبة إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري للشهداء في ساحة سعد الله الجابري وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار من مدنيين وعسكريين، كما احتفل في الساحة برفع علم الجمهورية العربية السورية إيذاناً بالنصر الكبير وعودة الحياة إلى المدينة بعد أن تم تطهيرها من دنس الإرهاب.

وخلال لقائه قيادات الحزب والمنظمات والنقابات على مدرج فرع حلب للحزب أكد الرفيق الهلال أن الانتصار الكبير الذي تحقق على الإرهاب له طعم ومعنى خاص، فهو حمل في طياته كل معاني الصمود والإباء والتضحية والعزة والكرامة والشرف من كل أبناء هذه المدينة الشرفاء الصامدين والصابرين، وامتزج هذا النصر بدماء الشهداء الطاهرة ليزهر عزة وشموخاً وإباء .

وأضاف: إننا في كل مرة كنا نلتقي بها في هذا المكان كنا نؤكد أن النصر على الإرهاب قادم لا محال لإيماننا وثقتنا بقوة وشجاعة جيشنا الباسل الذي أذهل العالم بأسره، والأعداء قبل الأصدقاء، ببطولاته وتضحياته التي سيفرد لها التاريخ الحديث و المعاصر كل صفحات ومعاني الصمود والتضحية والفداء في سبيل عزة وكرامة الأوطان و الشعوب .

وقال الرفيق الهلال: إن حلب لم تكن يوماً إلا في قلب وعيون السيد الرئيس بشار الأسد، القائد العظيم والاستثنائي بصموده وشموخه وكبريائه وإيمانه، والذي لم يهادن ولم يساوم على ذرة تراب واحدة من وطننا الغالي، وراهن على شعب يأبى الانكسار والهزيمة، وعلى جيش لا يعرف إلا الانتصار. و هاهو اليوم المنتظر قد تحقق ونحن نرى الإرهاب وداعميه ومموليه يتساقطون ويتهاوون أمام إرادة وأنفة الشعب والجيش والقائد، وأضاف: يحق لكم ولكل أبناء الوطن أن ترفعوا رؤوسكم عالياً لما قدّمتموه من تضحيات و بطولات في سبيل عزة و كرامة الوطن.

وأكد الرفيق الأمين القطري المساعد أن مرحلة ما بعد الانتصار تحتاج إلى مضاعفة الجهود، و إلى عمل دؤوب لإعادة بناء ما دمره الإرهاب. والأهم في هذه المرحلة إعادة بناء الإنسان ومواجهة الفكر الإرهابي الظلامي ووضع خطط واستراتيجيات آنية ومستقبلية خدمية واقتصادية وتربوية لإعادة بناء سورية المتجددة، والكل معني بهذه المرحلة التي تتطلب استنهاض الهمم و الارتقاء بأداء منظماتنا الشعبية ونقاباتنا المهنية وكل مؤسسات الدولة، وبما يوازي الانتصارات والتضحيات العظيمة لجيشنا العربي السوري ولشعبنا الصامد الذي تحمل كل أوزار هذه الحرب الظالمة، وشدد على أن من غير المقبول في هذه المرحلة ومستقبلاً تبرير أي تقصير أو إهمال أو تسيب، ولن يكون هناك مكان بيننا للفاسدين والمتلونين والمزاودين والمحاسبة ستطال الجميع دون استثناء.

علي: بداية لانتصارات قادمة

من جانبه أشار الرفيق الدكتور مالك علي عضو القيادة القطرية رئيس المكتب الاقتصادي إلى أن انتصار حلب يشكل البداية لانتصارات قادمة لتطهير كامل تراب سورية من دنس الإرهاب، مبيناً أن حلب بإرادة وصمود شعبها وثقلها الاقتصادي وتاريخها وإرثها المتنوع قادرة على إعادة بناء ما دمره الإرهاب، منوهاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نهوضاً و نمواً على كافة المستويات .

عزوز: الانتصار غيّر المعادلات

بدوره أكد الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال أن صمود وتضحيات أبناء حلب و انتصارهم على الإرهاب غيّر كل المعادلات الإقليمية و الدولية وأفشل كل المخططات والمؤامرات، مضيفاً: إن هذا الانتصار يحتم علينا جميعاً مضاعفة الجهود للارتقاء بمهامنا ومسؤولياتنا للنهوض مجدداً بهذه المدينة وعلى مختلف المستويات، وأن تكون بوصلة عملنا المواطن واحتياجاته ومتطلباته.

وأشار رئيس اتحاد الفلاحين العام أحمد صالح إبراهيم إلى أن حلب التي صمدت وتحدت الإرهاب وانتصرت عليه قادرة أن تنهض مجدداً وتعيد إنتاج نفسها زراعياً واقتصادياً و صناعياً، وهي ستبقى حاضراً و مستقبلاً عنواناً للتضحية والوفاء والعطاء .

وقدّم عدد من الحضور مداخلات تمحورت حول أهمية انتصار حلب و ضرورة الإسراع ببناء ما دمره الإرهاب وتأهيل البنى التحتية للمدينة والمعامل والمصانع لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتوفير مستلزمات واحتياجات المواطن وبما يضمن له حياة كريمة.

مهرجان جماهيري في صالة الأسد

كما أقام الاتحاد الوطني لطلبة سورية حفلاً جماهيرياً في صالة الأسد الرياضية بعنوان ” مهرجان الانتصار لحلب ” بحضور الرفيق هلال وتخلل المهرجان عرض فيلم وثائقي حول انتصارات الجيش العربي السوري على مساحة الوطن وقدّمت جوقة القديسة تيريزيا، بقيادة المايسترو شادي نجار، معزوفات موسيقية وأناشيد وطنية. تلا ذلك تقديم قصيدة بعنوان طريق النصر للطالب مصطفى اكتع من جامعة حلب، وبعدها أدى الطلبة القسم الطلابي معاهدين الرئيس الأسد على المضي خلف مسيرته الظافرة لتحقيق النصر على الأعداء وإعادة بناء ما دمره الإرهاب.

ووجه الرفيق الهلال كلمة للطلبة الحضور وأبناء حلب، أكد فيها خلالها أهمية الانتصار الذي حققته المدينة على المجموعات الإرهابية المسلحة بفضل بواسل الجيش والقوات المسلحة، هذا النصر الذي تفوح منه رائحة الكرامة والعزة والإباء والشموخ. وبيّن أن شعباً كأبناء حلب اختار الوقوف إلى جانب وطنه وقائده واحتضان الجيش، متحدياً أبشع أنواع الإجرام الذي مورس بحقه من قطع كافة مستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وغذاء، واستطاع أن يهزم الإرهاب، يحق له اليوم أن يحتفل بهذا النصر، مشيراً إلى أن من تباكى على حلب وذرف دموع التماسيح في أروقة الأمم المتحدة ليس من أجل الإنسانية بل لخروج قادة المسلحين الذين حاصرهم الجيش العربي السوري في الأحياء الشرقية من المدينة.

وختم حديثه بأن الجيش العربي السوري والقوات الصديقة والرديفة سيطهر تراب الوطن من التنظيمات الإرهابية المسلحة وسينطلق باتجاه إدلب والباب ودير الزور والرقة.

رفع العلم في ساحة سعد الله الجابري

كما احتُفل في ساحة سعدالله الجابري برفع علم الجمهورية العربية السورية إيذاناً بتحقيق النصر الأكبر وعودة الحياة إلى حلب بعد أن تم تطهيرها من دنس الإرهاب.

كما وضع الرفيق الهلال والوفد المرافق إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري للشهداء في الساحة وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار من مدنيين وعسكريين.

وأكد الأمين القطري المساعد أننا اليوم عندما نرفع علم الجمهورية العربية السورية في ساحة سعد الله الجابري إنما نؤكد نصرنا الحتمي على الإرهاب العالمي، وهذا العلم سيبقى رمزاً للبطولة والتضحية والفداء وعنواناً للنصر ويستظل به كل الشرفاء من أبناء الوطن.

وفي وقت لاحق، التقى الرفيق الهلال عناصر كتائب البعث وذلك على مدرج فرع الحزب، وأكد أن كتائب البعث ساهمت في النصر الذي حققه الجيش العربي السوري والقوات المؤازرة على المجموعات الإرهابية في مدينة حلب، موضحاً أن دماء شهداء الكتائب كما كل شهداء الوطن أثمرت وأزهرت انتصاراً يتحقق في كل ربوع الوطن، ويحق لنا الفخر بانتصار حلب لأنكم يا أبناء حلب كنتم السباقين في تشكيل كتائب البعث ودافعتم عن مقراتكم ومؤسساتكم وساندتم الجيش العربي السوري في الذود عن تراب الوطن ووقفتم في الخندق الأول تقارعون الإرهاب.

وأشار إلى أننا اليوم ونحن نحتفل بالنصر ونعيش نشوته نستذكر شهداءنا الأبرار الذين كانوا رفاق الدرب والأوائل في التضحية في سبيل صد العدوان البربري الهمجي الإرهابي التكفيري الظلامي عن حلب، مبيناً أنه يتوجب على القيادة الحزبية المتسلسلة أن لا تنسى هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون دفاعاً عن الوطن، موضحاً أن الرقم الأكبر من شهداء كتائب البعث من حلب، وأن ذويهم أمانة في أعناقنا، ويجب أن نعمل لكي يعيشوا حياة كريمة.

وكان الهلال قد عبر عن سعادته بتلك الأيام التي قضاها في بداية تشكيل كتائب البعث ووقوف عناصرها صفاً واحداً لحماية حلب من رجس الإرهاب وخاصة ساحة سعدا لله الجابري والمؤسسات الحكومية تحت راية حزبنا العظيم وأمينه القطري السيد الرئيس بشار الأسد. بعد ذلك أجاب الأمين القطري للحزب على تساؤلات ومداخلات الحضور.

إنارة أكبر شجرة ميلاد بحلب

كما شارك الأمين القطري المساعد باحتفالات أبناء حلب بقدوم أعياد الميلاد المجيد حيث أنارت جمعية الجيل الجديد الثقافية الأرمنية بالتعاون مع الكشاف العاشر مساء أكبر شجرة ميلاد منذ بداية الحرب الكونية على سورية وذلك في ساحة العزيزية بمدينة حلب.

وأكد الرفيق الهلال أن احتفالات شعبنا هذا العام بمناسبات دينية من مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الميلاد المجيد تتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه، وهي رسالة للعالم أجمع أن أبناء سورية يوحدهم علم الوطن الذي يستظل به كل شريف، وقائد مقدام وقف بوجه الإرهاب العالمي. ولفت إلى أن أبناء سورية عموماً وحلب خصوصاً يعيشون في وحدة قلّ نظيرها ويتقاسمون الأفراح والأتراح، فلا فرق بين مسلم ومسيحي أو أي دين آخر والكل يجمعهم الولاء للوطن وقائده. بعد ذلك قام الرفيق الهلال وال وفد المرافق وحشد من أبناء حلب بإنارة الشجرة.