بيان موسكو: دعم سيادة ووحدة سورية والتعاون في محاربة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وإيران وتركيا أكدت الدعم الكامل لاحترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية كدولة متعددة الأعراق والأديان ديمقراطية وعلمانية. وأكد بيان مشترك صادر عن الاجتماع الثلاثي أمس في موسكو الذي ضم وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش اوغلو: إن الدول الثلاث مقتنعة بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن الحل السياسي يجب أن يتم وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، والأخذ بعين الاعتبار قرارات المجموعة الدولية لدعم سورية.

ولفت إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث متفقون على أهمية توسيع نظام وقف العمليات القتالية في سورية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحرية تنقل المدنيين. وأكد عزم الدول الثلاث النضال المشترك ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والعمل على فصل مجموعات المعارضة المسلحة عنهما.

ميدانياً، وجهت وحدات من قواتنا المسلحة أمس ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات لإرهابيي داعش في ريف حلب، في وقت تصدت وحدات الجيش العاملة في ريف حمص لمحاولات تسلل مجموعات من إرهابيي التنظيم وأوقعت العشرات في صفوفهم بين قتيل وجريح.

وفيما أكدت مصادر خاصة أن التأخير في إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب ناتج عن خلافات بين المجموعات الإرهابية ومنعهم دخول الحافلات التي تقل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى والأطفال والنساء من بلدتي كفريا والفوعة إلى حلب، واصلت التنظيمات التكفيرية اعتداءاتها على الأحياء السكنية الآمنة وأسفرت اعتداءاتها على حيي السبيل والمطار في درعا، وتفجير عبوة ناسفة في ساحة العزيزية في حلب إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالممتلكات.

وفي التفاصيل، وجهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات لتنظيم داعش كبدت خلالها إرهابيي التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد الحربي ودمرت لهم 4 عربات مزودة برشاشات في منطقة رسم حرمل الإمام شمال بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وفي حمص وريفها تصدت وحدات من الجيش لمحاولات تسلل مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي وأوقعت العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب ودمرت لهم عدداً من الآليات المزود بعضها برشاشات في محيط سد أبو كلة غرب تدمر بالريف الشرقي.

كما نفذت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على مواقع انتشار وتحصن للتنظيمات الإرهابية في منطقة الرستن وقرى الغنطو ودير فول وقرية الوعرة بالريف الشمالي ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أفرادها وتدمير عتاد حربي وأسلحة كانت بحوزتهم.

إلى ذلك وجهت وحدة من الجيش رمايات بسلاح المدفعية على تحصينات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية عين حسين شمال شرق مدينة حمص بنحو 25 كم أدت إلى تدمير أحد مقراتهم ومقتل 4 إرهابيين على الأقل وإصابة آخرين، ومن بين الإرهابيين القتلى محمد سليمان عمار وخالد وليد حسنو وعلي إبراهيم سلو وعبدو محمد إسماعيل.

من جهة أخرى فجر إرهابيون مساء أمس عبوة ناسفة في محيط ساحة العزيزية بمدينة حلب ما تسبب بوقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين.

إلى ذلك ارتفع عدد جرحى اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بقذائف الهاون على أحياء سكنية بمدينة درعا إلى 10 بينهم 8 نساء بجروح متفاوتة الخطورة . وأفاد مدير صحة درعا الدكتور عبد الودود الحمصي بأن 10 أشخاص أصيبوا أمس بجروح بينهم اثنان بحالة حرجة إثر استهداف التنظيمات الإرهابية بالقذائف حيي السبيل والمطار بمدينة درعا، مشيراً إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى مشفى درعا الوطني ومجمع العيادات الشاملة وفرع الهلال الأحمر السوري حيث تم إدخال بعضهم إلى غرف العمليات بسبب الإصابات الحرجة.

وفي سياق آخر أكدت مصادر خاصة أن التأخير في إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب ناتج عن خلافات بين المجموعات الإرهابية ومنعهم دخول الحافلات التي تقل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى والأطفال والنساء من بلدتي كفريا والفوعة إلى حلب. وذكرت المصادر أنه كان من المقرر وصول 8 حافلات تنقل عشرات الحالات الإنسانية والعائلات من بلدتي كفريا والفوعة إلى مدينة حلب بالتوازي مع إخراج 62 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم إلى ريف حلب الجنوبي الغربي، وأوضحت أن الخلافات بين المجموعات الإرهابية داخل أحياء الزبدية والمشهد وصلاح الدين والأنصاري تسببت بتأخير إخراج ما تبقى من إرهابيين وعائلاتهم وإجلاء المزيد من الحالات الإنسانية والعائلات من بلدتي كفريا والفوعة.

في الأثناء، أعلنت القوات الجوية الفضائية الروسية أنها نفذت أكثر من 30 ألف طلعة جوية على مواقع التنظيمات الإرهابية في سورية منذ بدء مشاركتها في الحرب على الإرهاب بناء على طلب من الحكومة السورية. وذكر النائب الأول لقائد القوات الجوية الفضائية الروسية الجنرال بافيل كوراتشينكو أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت أكثر من 30 ألف طلعة قتالية على مواقع وأهداف للتنظيمات الإرهابية في سورية دمرت خلالها أكثر من 62 ألف هدف.

سياسياً، ذكرت الخارجية الروسية في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثلاثي أمس في موسكو الذي ضم وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش اوغلو: إن الدول الثلاث مقتنعة بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سورية وهي تدرك أهمية دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى حل هذه الأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 كما يأخذ الوزراء أيضاً بعين الاعتبار قرارات المجموعة الدولية لدعم سورية ويحثون جميع أعضاء المجتمع الدولي على التعاون بحسن نية لمصلحة إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقات الواردة في الوثائق المذكورة. وأشار البيان إلى أن روسيا وإيران وتركيا ترحب بالجهود المشتركة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب والتي سمحت بإجلاء المدنيين وخروج الإرهابيين منها، موضحاً أن الوزراء رحبوا أيضاً بالإجلاء الجزئي للسكان المدنيين من الفوعة وكفريا، معربين عن التزامهم بضمان استمرارية وسلامة واكتمال هذه العملية بشكل آمن.

ولفت البيان إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث متفقون على أهمية توسيع نظام وقف العمليات القتالية في سورية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحرية تنقل المدنيين موضحاً أن الدول الثلاث تعرب عن استعدادها للمساهمة في صياغة الاتفاق بين الحكومة السورية و”المعارضة” وتدعو جميع البلدان الأخرى التي لها تأثير في الوضع على الأرض لفعل الشيء نفسه، وقال: إن الدول الثلاث على قناعة تامة بأن الاتفاق المذكور سيساعد في إعطاء الزخم اللازم لاستئناف العملية السياسية في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مضيفاً إن روسيا وإيران وتركيا تؤكد عزمها النضال المشترك ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والعمل على فصل مجموعات المعارضة المسلحة عنهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف مع وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو عقب اجتماع ثلاثي جمعهم في العاصمة الروسية موسكو بالتوازي مع اجتماع آخر ضم وزراء دفاع البلدان الثلاثة.

وفي وقت سابق أعلن لافروف أن روسيا وإيران وتركيا متفقة على التسوية السياسية للأزمة في سورية مع التأكيد على الاستمرار في محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني أن الظروف الحالية في سورية تتطلب التعاون الدولي الجدي لمكافحة الإرهاب وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري وإطلاق التسوية السياسية مع التأكيد على سيادة ووحدة الأراضي السورية، ولفت إلى أن بيان موسكو يتضمن في أولى خطواته الالتزام بمكافحة تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما يخلق الظروف الملائمة لوقف الأعمال القتالية بشكل دائم في سورية مشدداً على عزم الدول الثلاث بذل الجهود المطلوبة في هذا الاتجاه.

بدوره أشار وزير خارجية النظام التركي إلى انه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في سورية وضرورة الاعتماد على قرارات الأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية والالتزام من جميع الجهات المعنية وتطبيقه في كل المناطق. وبشأن العدوان الذي تقوم به القوات التركية داخل الأراضي السورية زعم جاويش اوغلو أنه لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحرب على الإرهاب يجب أن تكون بلا هوادة وبلا رحمة، وقال: لا يمكن إطلاقاً القبول بالمحاولات التي يلجأ إليها بعض أعضاء المجتمع الدولي بغرض تصوير المسألة بطريقة توحي وكأن تقديم الدعم للحكومة الشرعية في سورية الدولة العضو في الأمم المتحدة يسهم فقط بتعزيز التهديدات الإرهابية، مبيناً أن هذه المحاولات ترمي في حقيقة الأمر إلى تجنيب الإرهابيين الضربات الموجهة إليهم.

بدوره أكد ظريف أن الوقت بات مناسبا لاستئناف الحوار السوري السوري وقال: إن الوقت جيد لمساعدة الشعب السوري و بدء الحوار الهادف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، مجدداً التأكيد على أن هذه الأزمة يجب أن تحل فقط من خلال السبل السياسية، وأعرب عن أمل إيران بإعلان وقف للأعمال القتالية في سورية.

وفي مستهل لقاء ثنائي جمعه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أعرب لافروف عن أمله أن يخلق الاجتماع الثلاثي الروسي الإيراني التركي حول سورية في موسكو الظروف المناسبة لبدء العملية السياسية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب.

في هذا السياق أيضاً بحث لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري أمس سبل تسوية الأزمة في سورية، وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الجانبين تطرقا خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من واشنطن إلى مسائل التطبيع التام للوضع في الأحياء الشرقية لحلب والتي تنتهي بإجلاء المدنيين طواعية وسحب المسلحين منها، مضيفة إن الاتصال شمل أيضاً قضية استئناف الحوار بين الأطراف السورية دون شروط مسبقة. وأوضح البيان أن لافروف أبلغ كيري بنتائج الاجتماع الذي جرى بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في موسكو لافتاً إلى خطط وضع اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة وإجراء الحوار في العاصمة الكازاخستانية أستانا حول إطلاق عملية التسوية السياسية في سورية.

إلى ذلك جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في سورية وخاصة فيما يتعلق بضرورة إطلاق العملية السياسية من جديد بهدف التوصل إلى حل لهذه الأزمة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.