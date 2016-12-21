مكاشفة جريئة تتمخض عن متطلبات تنعش الواقع الصناعي

دمشق – البعث:

أظهرت المكاشفات الجريئة في اللقاء التشاوري أمس حول إعادة تدوير عجلة الإنتاج والوقوف على واقع الأضرار لاتحادات التجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين في مقر الاتحاد العام للحرفيين عن العديد من المتطلبات الهامة للمرحلة القادمة في تطوير العمل والإنتاج ودفعه نحو مرحلة أكثر إشراقاً، حيث قدم العديد من التجار وأصحاب المعامل والمهن طروحاتهم حول ما تتطلبه المرحلة الجديدة كالإعفاء الضريبي للآلات والمكنات التي يمكن إدخالها إلى القطر.

ولفت أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو إلى أن هناك دعوة حقيقية لإعادة الآلات التي تم سرقتها وبيعها على الحدود التركية وإعفائها من الرسوم الجمركية، أما الآلات التي سيتم استيرادها فهناك مدة أقصاها ست سنوات من الإعفاء الجمركي لها، مشيراً إلى أن القانون رقم 10 له آثار إيجابية كثيرة فيما يتعلق بالإعفاءات التي من شأنها دعم الحرف المهنية والتقليدية لإعادة الإنتاج وتحدي ارتفاع كلف الإنتاج والنفقات الإضافية.