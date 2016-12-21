الأمن المصري يضبط مجموعة تفبرك مشاهد دموية على أنها في حلب

ضبطت قوات الأمن المصري خمسة أشخاص بينهم مصور وبرفقتهم طفلان لدى محاولتهم إعداد وتصوير مشاهد دموية بهدف نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها في مدينة حلب، وذلك كجزء من عملية التضليل الإعلامية المستمرة التي تتعرض لها سورية وتستهدف تزييف حقائق مجريات الأحداث فيها.

وأعلن مصدر مسؤول في مركز الإعلام الأمني المصري في بيان أن المصور قام بافتعال مشهد لطفلة وتصويرها أثناء ارتدائها فستاناً أبيض ملوثاً باللون الأحمر مشابه للدم وبيدها شاش ملوث بنفس اللون ودمية صغيرة ملوثة بنفس اللون ويظهر بخلفية المشهد أطلال منزل متهدم سبق وأن صدر قرار بإزالته موضحاً أن هؤلاء المعتقلين اعترفوا بأنهم أرادوا تصوير تلك المشاهد لنشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام مشاهديها بأن تلك الصور محصلة الأحداث الجارية في مدينة حلب، وأوضح أنه تم ضبط كاميرا تصوير و6 هواتف محمولة وعلبة بلاسيتيكة بداخلها المادة الحمراء المستخدمة في تلك المشاهد، لافتاً إلى أن المعتقلين جميعاً يقيمون في مدينة بورسعيد.

وفي إطار عمليات التزييف والتضليل الإعلامي الجارية والتي تستهدف سورية أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كل ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية بشأن الوضع في مدينة حلب السورية غير مدعم بوقائع ولا يستند إلى أي دليل دامغ، حيث تم إعداد التقارير الأخيرة عن أحداث جارية في الأحياء الشرقية لحلب وخاصة حول قتل نساء وأطفال في بيروت ولندن وبالاستناد إلى من سموا بـ “ناشطين” غير معروفين حتى الآن.

وأكدت الصحيفة عدم وجود أي صحفي تابع لوكالة أنباء غربية في أحياء حلب الشرقية الأسبوع الماضي مستهجنة إقدام وسائل إعلام بريطانية على وصف إرهابيي تنظيم القاعدة الإرهابي على أنهم “ثوار”، وقالت: لو كان أمثال هؤلاء في أي دولة أخرى أو في بريطانيا على سبيل المثال لوصفوا بأنهم متطرفون أو إرهابيون أو “جهاديون”.

وكالات