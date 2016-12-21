ترامب يفوز بأغلبية الهيئة الناخبة الأمريكية

أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو عن أملها في تحسن العلاقات الروسية الأمريكية خلال فترة رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مشيرة إلى أن علاقات البلدين وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة الماضية.

وقالت ماتفيينكو في مؤتمر صحفي مكرس لحصاد عام 2016 في موسكو: إن العالم بأسره ينتظر تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية والجميع مهتمون بذلك، مضيفة: إن الوضع لن يتطور نحو الأسوأ لأنه لا يمكن له أن يتدهور أكثر مما وصلت إليه الأمور خلال الفترة الماضية.

يذكر أن العديد من المسؤولين الروس أعربوا عن استعداد بلادهم للتعاون مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأمريكي وعن أملهم في تعزيز التعاون بعد تشكيل إدارة ترامب الجديدة حيث سيتولى سلطاته بعد شهر من الآن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب أجريا أول اتصال هاتفي بينهما الشهر الماضي واتفقا خلاله على العمل معاً من أجل تطبيع العلاقات الثنائية وتوجيهها إلى مجرى التعاون البناء فيما يخص حزمة واسعة من المسائل ولاسيما مسائل التعاون التجاري الاقتصادي.

من جهة أخرى فاز دونالد ترامب بأصوات أغلبية أعضاء الهيئة الناخبة الأميركية لينتخب بذلك رسمياً رئيساً للولايات المتحدة كما كان متوقعاً، ونقلت وكالة فرانس برس عن تعداد أجرته وسائل الإعلام الأميركية أن أكثرية الـ 270 صوتاً من أصوات كبار الناخبين تأمنت لترامب.

وكان أعضاء الهيئة الناخبة الأميركية البالغ عددهم 538 عضواً بدؤوا التصويت في ولاياتهم لانتخاب رئيس للولايات المتحدة في إجراء يعتبر في العادة شكلياً لكنه ارتدى أهمية استثنائية هذه المرة بعدما تعالت أصوات تدعو الهيئة الناخبة لمنع ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض. ويكون عادة تصويت كبار الناخبين وهم مندوبون أو ناشطون محليون معظمهم غير معروف من الرأي العام مجرد إجراء شكلي لا تسلط عليه الأضواء.

وكالات