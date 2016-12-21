“داعش” يفرغ منازل حي السكر من سكانها عمـليـات تحـريـر المـوصـل لم تتوقف

بدأ تنظيم داعش الإرهابي بإفراغ المنازل في حي السكر شرق الموصل من سكانه، وتحويله إلى مواقع لمواجهة القوات العراقية، في وقت أفاد قائد ميداني بأن عمليات التحرير في المدينة لم تتوقف، والقطعات لن تنسحب بسبب محاولات “داعش” مشاغلة القوات المهاجمة، وأضاف: إن التنظيم فقد القدرة على التعويض بالمسلحين، وستواصل القوات العراقية قتال الشوارع بدون استخدام المدفعية، وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي عمد إلى نسف جسر صغير فوق نهر الخوصر شرق مدينة الوصل، مؤكداً أن القوات العراقية لديها البدائل للعبور.

ولفت إلى أن القطعات التي وصلت لمحور الجيش جنوب شرق الموصل هي تعزيزات من قوات النخبة، قائلاً: إنه من غير المستبعد مشاركة قادة الحشد الشعبي وقادة متطوعي مناطق نينوى في العمليات التي تدور في المدينة.

في الأثناء بدأ تنظيم “داعش” بإخلاء عشرات المنازل من ساكنيها في حي السكر بالجانب الأيسر من الموصل، وقال ضابط في قوات جهاز مكافحة الإرهاب: إن “داعش” اقتحم عشرات المنازل في حي السكر قرب جسر الخوصر في الموصل وأمر الأهالي بإخلائها فوراً، مهدداً من يرفض بالقتل، ما اضطر الكثيرين إلى ترك منازلهم.

وعن الهدف من هذه الخطوة، أوضح المصدر أن “داعش” يفرغ المنازل من سكانها ويهدم جدرانها لاتخاذها مواقع لمواجهة القوات المسلحة عند اقتحامها الحي، دون الاضطرار إلى النزول للشارع.

وحول سير العمليات العسكرية في الجانب الأيسر للموصل، أكد ضابط في قيادة عمليات نينوى أن الصفحة الأولى من عملية التحرير انتهت، والاستعدادات جارية لبدء صفحة ثانية قريباً، والتي ستعتمد على عنصر المباغتة والدقة، والسلاح المخصص للمشاركة في هذه الصفحة هو سلاح نوعي خاص، وحكومة بغداد تواصل التنسيق مع قيادة التحالف الدولي لتعزيز الطلعات الجوية ضد أهداف “داعش” الثابتة والمتحركة ومقراته لتسهيل عملية القضاء عليه.

في هذا السياق، أفادت مصادر أمنية وعشائرية بأن “داعش” أرسل تعزيزات عسكرية ثقيلة إلى الأنبار، وسط معلومات عن نية التنظيم شن هجوم واسع على البلدات التي استعادها الجيش الصيف الماضي، وذلك في محاولة لفك الضغط المفروض عليه في الموصل، وأفادت تقارير أن المئات من مسلحي “داعش” في الموصل بدؤوا التسلل إلى الأنبار عبر منطقة الجزيرة الصحراوية الشاسعة بين نينوى وصلاح الدين والأنبار.

وكالات