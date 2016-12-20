“مجسّات مضيئة”.. لفعالية الجراحات ضد السرطان

أظهرت دراسة حديثة أن مجسّات مضيئة صغيرة سمحت بتحسين مستويات الدقة في جراحات السرطان لدى الفئران، عبر مساعدة الجراحين في سحب كل الخلايا السرطانية، من دون المساس بالخلايا السليمة.

ويستعين الجراحون بشكل متزايد بتقنيات التصوير لرصد مواضع الورم بدقة، لكن أوراماً خبيثة كثيرة يصعب رصدها بالتصوير العالي الدقة، نظراً إلى أن الخلايا السرطانية موجودة بنماذج مختلفة تتباين في الشكل والتركيبة البنيوية، وفق معدّي الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة “نيتشر بيوميديكل انجينيرينغ”. وتفتقر تقنيات التصوير المستخدمة حالياً إلى الحساسية، ويمكنها تالياً جعل أنسجة غير سرطانية تبدو مشعّة، وخصوصاً بالنسبة لتلك المزودة بنشاط أيضي مرتفع، مثل النسيج الشحمي البني، وهو نوع من الدهون موجود لدى الثديّات.

ونجح فريق الباحثين في مركز “ساوثويسترن ميديكل سنتر” التابع لجامعة تكساس في تخطي هذه الصعوبة من خلال تطوير مجسّ صغير للغاية يشعّ فقط عند الاحتكاك بالأورام التي تتسم بمستوى حموضة أعلى بقليل من الأنسجة السليمة. هذا المجسّ الصغير الذي تم حقنه تحت الجلد لدى فئران تعاني سرطاناً في الثدي أو في الأغشية المخاطية في الرأس والعنق، أتاح كشف عقيدات سرطانية يقل قطرها عن ميليمتر واحد مع تفادي إصابة خلايا سليمة.