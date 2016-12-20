القديسة تترجّل عن صليبها!؟

د. نهلة عيسى

عندما وصلت المدينة، كانت الدنيا مطراً، فسابقت دموعي المطر، وتهدج صوت القلب، عندما وطأت قدماي الأرض، فتداعى باب التماسك والتناسي، عن قصص الحنان، ذكريات الطفولة، ابتسامات الضحى تطبعها الشمس على الحجر، الميدان، العزيزية، الجميلية، السليمانية، السريان، وقلعة الحمدانيين، حيث كان المسيح المرتجى، يترجّل عن صليبه كل صباح في حلب.

وصلت المدينة القديسة، أبارز قلبي الملهوف دون لثام، فلاقاني المطر، يغسل الأحزان، ويكشف عن خفايا الدروب، عن الصور، عن النقوش في الأغصان، قلب ينام فيه سهم، وحرفان، ووعد يبدو كالنبوءة، عاشق صغير قطعه، ثم خَطهُ كعهد للمعشوقة على الشجر، يحلف فيه بحلب: “انتظريني سوف أعود”، فرفّ الدمع على فمي المزموم، تراني عدت بدلاً منه لأفي بالوعد، أم تراها المعشوقة مكتفية، ومترعاً قلبها بالفرح، بعودة حلب؟.

وصلت المدينة القديسة، ثلاث سنين ونيف تنازلها الغربان، وأصوات طبول من ظنوا أنهم قد خَتَنُوا حلب، فكان خصاءهم نصيبهم من حلب، في الطريق إلى قلب القديسة، تلال السحب تتجمّع فوق رأسي كومة فوق كومة، تعِد بمزيد من المطر، لينزع النقاب المصفر عن وجه حلب، ومركبتي تشدّ الأفق إلى من عادت عيونها خضراً، وفي المجرى الذي ينساب بين العين والعين، حماة القديسة يلملمون حطام الخناجر المسمومة، ويرسمون علامة النصر.

وعلى قمة القمة، وقفت مع الجند، أتملى في وجه حلب، وأصرخ بعلوّ الصوت: كم كنت أفتقدك يا وجهها الحلوَ، فيجاوبني الصدى: إخوة يوسف غادروني، وآن الأوان لتعيدوا القمر، والأيدي يجمعها الحب، والجفون يسدلها الخجل، والألسنة أقصى ما تتشاكاه العتب: لم نرَكم منذ يومين!؟.

على قمة القمة مع الجند، سألتني حلب: كيف كان خطوك إليّ؟ قلت: ماذا، أنا لم أغادر، ألا تذكرين كنت هنا العام السابق وقبله، عندما كان الطريق إليك خراباً، دماراً، غراباً!؟ كنت قبل ذلك في حضنك طفلة، ألاعب الفراشات في حديقة ميسلون، قالت: انسي، الأمس مضى، اسألي عن اليوم، عن الغد؟ رددت: خطوي كان مضنى لا يسير، وخوفي من أن أرى حجم جروحك، كان قيداً على الطريق، وهاجس في البال: ترى هل قتل الأسى الغدَ؟.

فتساءلت حلب: ماذا وجدت، هل طريقي بلا مصير، وهل قتل الوجع الغدَ؟ أجبت: يا سيدة كل المدن: بلغتك فوجدت في استقبالي الغدَ، يلبس حلة الملك، يشير لي إلى درج صغير يفصله عن السماء، يا سيدتي، يا سيدة كل المدن: مهما بالغت بالحلم لغدك، فلست أبلغ ما بلغتِ.

تبسمت حلب، ومدّت إلي اليدَ، فقلت لها: سأنزل؟ فعاجلتني باستغراب: تنزلين، خطوك إذن منتهٍ إلى مستحيل!؟ أمدّ يدي لك لتصعدي، ألا تريدين عناقاً؟ فغمرني الخجل، كيف أخطأت الكلام، وكيف كنت سأنزل للسلام، هل يمكن أن تكون يد حلب، إلا في قمة القمم!؟.

فاعتذرت لحلب، ردّت: لا تعتذري، خطوك ما ضلّ يوماً عني السبيل، وعانقتني على رنين ناقوس الميلاد، وعيوننا متشابكات في شريط ماضي الذكريات الطويل السعيد، حيث يردّد الصدى قصائد المتنبي في مدح حلب، وحيث وجْه يسوع مرتسم على المآذن قبل الكنائس، يقدّم التحية لحلب.