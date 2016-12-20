القوات العراقية تتقدم في حيي الكرامة والمعارض شرق الموصل

فيما تمكنت القوات العراقية من صد هجمات لـ “داعش” عند أطراف حيي النور والتأميم شرق الموصل، تقدمت قوات أخرى باتجاه حيي الكرامة والمعارض، تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة في حي الوحدة عند الساحل الأيسر للموصل بين الجيش العراقي وتنظيم “داعش”، استعداداً لاقتحام القوات العراقية منطقة الأعافرة بين حيي الوحدة والانتصار في الساحل الأيسر للموصل. بالتوازي مع استهداف القوة الجوية لمستودع أسلحة ومتفجرات ومعمل لتفخيخ وتدريع العجلات في صحراء عكاشات غرب الأنبار وقرية العكرة في قضاء حديثة.

وأفادت مصادر إعلامية أن القوات العراقية تقدمت في حي المعارض في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، كما تواصل عملياتها شرق الموصل وتتقدم باتجاه حيي الكرامة والمعارض. في وقت تمكنت القوات العراقية من صد هجوم لـ “داعش” عند أطراف حي النور شرق الموصل، وصد محاولة تسلل لعناصر “داعش” إلى حي التأميم شرق المدينة أيضاً، مشيرةً إلى أن “داعش” يعمل على إغلاق الأزقة بكتل إسمنتية بمناطق سيطرته شرق الموصل لمنع خروج المدنيين وتقدم القوات العراقية.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي “داعش” حاولوا استهداف القطعات العسكرية العراقية عبر فتح ثغرة عند خط الاشتباك، بالتزامن مع توجيه الطيران ضربة جوية في منطقة التل الأثرية حيث إمدادات التنظيم الذي يحاول مسلحوه استهداف القطعات العسكرية العراقية.

وتمكن الجيش العراقي من إحباط الهجوم الذي استمر 4 ساعات، وبحسب قائد العمليات العسكرية فإن غالبية المسلحين ينتمون إلى الانغماسيين والانتحاريين الذين حاولوا تنفيذ هجوم انتحاري والتسلل باتجاه القطعات العسكرية العراقية، كما قامت القطعات العسكرية العراقية بفتح خط ناري مع مسلحي “داعش” عند جسر مستشفى الخنساء وأبقت خط الاشتباك مع مسلحي التنظيم مستمراً.

وفي سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي قتل 6 من عناصر “داعش” وتدمير عربتين مسلحتين في عملية فاشلة للتنظيم على قرية كنعوص الإمام شمال الشرقاط، وإحباط هجوماً كبيراً لـ “داعش” قرب قرية الشريعة غرب تلعفر حيث قتل جميع مسلحي التنظيم وأحرق آلياتهم. وبحسب التقديرات العسكرية فإن “داعش” يحاول أن لا يدير اشتباكاً وأن لا ينتقل إلى عمليات الصد، بل يحاول أن يكون هو المبادر ويعمل على توسيع الجبهة في عمليات استهداف القطعات العسكرية العراقية وتشتيت التركيز.

وأكد مصدر عسكري إلى أن 17 مسلحاً من “داعش” قتلوا على يد القطعات العسكرية منهم 4 انتحاريين، وحاولت عناصر من “داعش” تحريك بعض الكاميرات الطائرة لاستكشاف المنطقة التي أسقطتها القطعات العراقية، كذلك حاول عناصر من “داعش” التسلل إلى حي التأميم وتم إحباطها أيضاً حيث كانت تعمل على استهداف الجيش العراقي، وأشار إلى تصاعد أعمدة دخان من جرافة مفخخة استهدفت منطقة الملعب باتجاه حي النور والتي قادها انتحاري باتجاه خط الصد وفجرت بواسطة مفارز الصواريخ الحرارية، ولفت إلى أن “داعش” يحاول استغلال طبيعة الطقس والأمطار التي لم تتوقف، مشيراً إلى أن أغلب الذين قتلوا من “داعش” هم من صغار السن الذين أجبرهم التنظيم على الانخراط في صفوفه.

من جهة أخرى، تحاول القطعات العسكرية العراقية أن تستأنف هجومها لاستعادة الفيصلية وقد طالبت بتعزيزات لتنفيذ العملية على اعتبار أن هذه المنطقة عبارة عن أحياء متجاورة وهي سهلت لـ “داعش” خلال فترة عامين ونصف أن ينفذوا عمليات من خلالها.

من جانبها، أكدت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية عن تمكن أفراد قيادة القوة الجوية من تنفيذ ضربتين جويتين دمروا خلالها مستودعاً لأسلحة ومتفجرات ومعملاً لتفخيخ وتدريع العجلات في صحراء عكاشات غرب الأنبار، وتمكن سلاح الجو العراقي أيضاً من تدمير معمل لتفخيخ العجلات في قرية العكرة التابعة لقضاء حديثة.

وكالات